Su Pluto Tv potete vedere tutti gli episodi Star Trek gratis

La piattaforma di streaming gratuita Pluto Tv lancia un nuovo canale interamente dedicato al mondo di Star Trek. Si intitolerà "Star Trek: The Original Series" e permetterà a tutti gli appassionati della serie sci-fi di immergersi, 24 ore su 24 nelle avventure senza tempo della Flotta Stellare, scoprire mondi sconosciuti e incontrare creature straordinarie.

A partire dal 16 febbraio 2024, su Pluto TV - il servizio digitale FAST, sarà possibile trovare il nuovo canale dedicato a Star Trek e addentrarsi in un epico viaggio nel XXIII secolo, guidati dal carismatico Capitano James T. Kirk e dal suo equipaggio sull'USS Enterprise.



Ideata da Gene Roddenberry nel 1964 e prodotta a partire dal 1966, Star Trek ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura di massa, influenzando generazioni di spettatori e ispirando tante opere cinematografiche e televisive. Pluto TV offre ai fan di Star Trek e agli appassionati dell'intrattenimento fantascientifico un'esperienza senza precedenti: lo streaming gratuito di tutti gli episodi dell'opera prima del franchise di Star Trek.



Dalla filosofia dell'esplorazione spaziale fino alle community dedicate, gadget e fandom, l’impronta di Star Trek è evidente in ogni angolo della cultura popolare. Il canale di Pluto TV celebra questa incredibile eredità, offrendo al suo pubblico l’opportunità di rivivere, o scoprire per la prima volta, le radici di un fenomeno culturale senza tempo.



