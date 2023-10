Perché tutti stanno guardando "57 secondi" su Prime Video

57 secondi

Dal 4 ottobre, cioè da quando è uscito, c'è un film che è costantemente nella top 10 dei contenuti più visti su Prime Video, quantomeno in Italia. Questo film si intitola 57 secondi, è diretto da Rusty Cundieff e nel cast ci sono Josh Hutcherson (Peeta dei film di Hunger Games, per intenderci), Morgan Freeman (che non ha bisogno di presentazioni) e Greg Germann (Richard Fish di Ally McBeal e il dottor Tom Koracick di Grey's Anatomy).

Se, dunque, siete tra i pochi in Italia che ancora non hanno visto questo film, potrebbe tornarvi utile una recensione. Questa è la nostra, ma prima è meglio fare una premessa: a noi 57 secondi non è piaciuto più di tanto, perciò se la recensione vi serve per convincere qualcuno a guardarlo con voi forse è meglio leggerla tutta prima di condividerla.

La trama (senza spoiler) di 57 secondi

Franklin (Hutcherson) è un blogger, o meglio un giornalista investigativo indipendente, che ha un suo blog ma che è disposto anche a collaborare con i giornali. In particolare, Franklin si occupa di temi legati alla salute e ai farmaci: lo fa perché sua sorella è morta a causa dell'abuso di un farmaco che le dava enorme dipendenza.

Un giorno Franklin si intrufola a un evento di Anton Burrell (Freeman) facendosi prendere come assistente del pubblico. Burrell produce dei particolari braccialetti detti Triband che, in sostanza, monitorano le condizioni di salute di chi li indossa e danno consigli e avvertimenti in caso di malessere.

Franklin è lì per intervistarlo, e in qualche modo riesce ad avvicinarlo prima che Burrell salga sul palco. Poco dopo, mentre lo osserva da dietro le quinte, assiste a un tentato omicidio da parte di qualche esaltato, e interviene sventando il pericolo e salvando la vita a Burrell: non ci viene in mente un modo migliore per convincere qualcuno a farsi intervistare...

Nel marasma, Franklin trova per terra un anello che aveva visto addosso a Burrell, ma prima di restituirlo si rende inavvertitamente conto che questo oggetto ha un potere incredibile: se si tocca la pietra incastonata si torna indietro di 57 secondi (poi però bisogna aspettare altri 57 secondi prima che rifaccia effetto, quindi non si può tornare indefinitamente indietro nel tempo a colpi di 57 secondi).

Il primo utilizzo pratico che Franklin fa di questo anello (che ci ha ricordato Questione di tempo, anch'esso attualmente disponibile su Prime Video, se vi interessa il genere) è per conquistare Jala, una aspirante pittrice conosciuta all'evento di Borrell dove anche lei faceva la hostess. Ma ovviamente il suo obiettivo è vendicare la morte della sorella colpendo l'azienda farmaceutica che produce quel farmaco tremendo, azienda guidata da Sig Thorensen (Germann).

Ci fermiamo qui per non spoilerare la trama, ma se vi abbiamo incuriosito potete dare uno sguardo al trailer di 57 secondi, qui sotto. Ah, ancora una cosa: se ve lo state chiedendo, ovviamente sì, Franklin usa l'anello anche per arricchirsi col gioco d'azzardo, come avremmo fatto forse tutti.

Pregi e difetti di 57 secondi

L'idea di un anello che permette di tornare indietro di 57 secondi ogni volta che vogliamo è, a nostro giudizio di appassionati di (film e serie tv a tema) viaggi nel tempo, semplicemente geniale. Ci ha fatto venire mille idee su come useremmo quell'anello, se ci capitasse tra le dita, e solo alcune di queste hanno trovato applicazione nel film.

Ma se non siamo impazziti per questo film non è perché non ha dato vita a tutte le nostre idee, anche perché altrimenti il film sarebbe durato dei giorni invece dell'ora e mezza che dura in effetti. E poi, la trama si sarebbe ridotta a un lungo percorso di trucchetti ed espedienti vari. Non è questo, quindi, che ci ha un po' deluso del film.

Piuttosto, lo abbiamo trovato un po' banale e semplicistico. Alcune scene sono "tirate via", o appiccicate con la colla solo per fare andare avanti la trama. In pratica, e senza fare spoiler, più volte abbiamo pensato "ma perché deve usare l'anello per fare sta cosa?" o al contrario "perché non usa l'anello adesso?".

In generale, poi, abbiamo molto apprezzato l'idea di fondo, il "movente" che spinge Franklin alla vendetta: l'abuso di farmaci, negli USA, è una vera e propria piaga sociale (si veda Dopesick - Dichiarazione di dipendenza su Disney+, ad esempio) e denunciare questa piaga in un film è cosa buona e giusta. Meno apprezzabile, secondo noi, la morale, o per meglio dire la retorica, di 57 secondi, che sembra voler mettere in cattiva luce qualunque tecnologia legata alla salute in nome di una naturalezza e di un'imprevedibilità della vita che sono l'esatto contrario del progresso scientifico che oggi ci consente di vivere meglio e più a lungo di quanto sia mai avvenuto nella Storia.

Se volete guardare 57 secondi per un'ora e mezzo di leggerezza, pensando agli usi che fareste di quell'anello, è quindi un'ottima scelta. Ma, per favore, non facciamo di questo film un manifesto che esalti la solita stanca retorica dei bei vecchi tempi senza tecnologie: è solo un film, appunto.

Voto: 6.5