"A Million Miles Away", la recensione e la storia vera dell'emozionante film Prime Video

A Million Miles Away - l'equipaggio del STS 128

Dal 15 settembre su Prime Video è disponibile A Million Miles Away, film Amazon Original basato sulla storia vera (e sull'autobiografia intitolata Reaching for the Stars) di José M. Hernández, il primo astronauta messicano-statunitense della storia.

Non si tratta di un film particolarmente memorabile, non è insomma un kolossal come ci si potrebbe aspettare di fronte a un film americano che parla della NASA (a proposito, se avete Apple TV+ e vi interessa il genere dovete guardare For All Mankind). E per fortuna non è neanche un polpettone come Sulle ali dell'onore, pur condividendo in qualche modo il tema di fondo.

A Million Miles Away è, per farla breve, un film di due ore che ambisce solo a raccontare una storia, senza schiacciare troppo sul pedale (o sull'equivalente negli shuttle) dell'epica. Per farla un po' meno breve, ecco la trama, le differenze con la storia vera (con un po' di spoiler) e la recensione di questo film.

Di cosa parla A Million Miles Away

José Hernandez (da adulto interpretato da Michael Peña, recentemente in Jack Ryan 4) era un bambino messicano come tanti, negli anni '60: con la sua famiglia, e le famiglie dei suoi parenti, trascorreva sei mesi all'anno in Messico, a costruire la casa dei sogni, e sei mesi negli USA, in California.

Negli Stati Uniti il piccolo José non se la spassava di certo: all'alba nei campi a raccogliere la frutta con i genitori, e poi a scuola per provare a farsi un'istruzione che gli dia un futuro diverso. Ma "un albero che ogni anno viene sradicato e ripiantato ogni sei mesi" non può crescere forte e grande, e infatti José fatica a scuola per via della lingua.

Per sua fortuna, la professoressa Young (di origini asiatiche) nota le capacità matematiche di questo giovane migrante, e cerca di convincere i suoi genitori a restare negli USA per farlo studiare. Poi, un giorno, la signorina Young gli assegna un tema a casa su quello che sogna di fare da grande, e quella notte lui assiste al lancio dell'Apollo 11 (quella che porterà i primi uomini sulla luna).

José è folgorato, e decide che diventerà un astronauta, seguendo un insieme di "regole" che gli ha insegnato suo padre. E, come sappiamo, ci riuscirà, grazie alla sua determinazione e con l'aiuto della moglie Adela (interpretata da Rosa Salazar, la protagonista di Undone). Ma per non raccontarvi tutto il film ci fermiamo qui, prima di spiegare un po' di differenze con la storia vera di Hernandez. Se vi interessa, questo è il trailer in lingua originale.

La storia vera di José Hernandez

Andando a leggere la pagina Wikipedia in inglese dell'astronauta José Moreno Hernández dopo aver visto il film, saltano all'occhio alcune differenze con la storia vera.

Innanzitutto, ci piace sottolineare che Hernandez al Lawrence Livermore National Laboratory ha sviluppato un sistema per le mammografie in formato digitale, contribuendo così alla lotta contro il cancro al seno.

Oltre a ciò, sembrano esserci differenze soprattutto a livello di tempi ed eventi nella sua biografia. Senza entrare nel dettaglio per non spoilerare troppo, Hernandez è nato nel 1962 e il suo primo ricordo legato ai viaggi spaziali risalle alla missione Apollo XVII nel 1972, e non all'atterraggio sulla luna del 1969.

Non tornano neanche bene i tempi della sua conoscenza con la astronauta e istruttrice Kalpana Chawla, visto che stando a Wikipedia Hernandez è entrato nella NASA nel 2004, un anno dopo la missione STS 107 di KC (e solo quattro anni prima di essere designato per la STS 128).

Infine, non viene citato l'impegno politico di Hernandez, che su invito di Obama si candidò al Congresso nel 2012 con i Democratici, ma fu battuto dallo sfidante Repubblicano. È invece vero che oggi Hernandez produce anche un suo vino, grazie al suo vigneto da 20 acri in una località californiana che si chiama Lodi.

Perché vedere A Million Miles Away

La storia di un bambino migrante che raccoglie la frutta nei campi e studia e fatica fino a diventare il primo astronauta messicano potrebbe essere raccontata con un tono enormemente drammatico, e non si potrebbe eccepire nulla. A Million Miles Away, però, semplicemente non lo fa, preferendo sottrarsi all'epica e scegliendo di tenere in secondo piano gli aspetti più drammatici della vita del suo protagonista.

Come racconta il New York Times, il film mostra diversi spezzoni dell'epoca nelle scene in cui si vedono i migranti nei campi e i lanci degli shuttle, e l'effetto che genera è sicuramente emozionante. Ma il tema del film non sono i soprusi del sistema, la vita impossibile a cui erano e sono sottoposti i migranti che lavorano nei campi per riempire i piatti degli abitanti di ogni Stato ricco. O meglio, lo sono in parte, ma non del tutto.

Il film, d'altro canto, non racconta nemmeno la favola del "sogno americano", del "se ci credi e lavori sodo puoi fare tutto". In sostanza, A Million Miles Away sembra voler sfuggire agli inquadramenti politici, e alle relative polarizzazioni, per raccontare la storia di un uomo che grazie ai suoi genitori, a sua moglie, ai suoi figli, alla sua insegnante, ai suoi colleghi, e soprattutto alla sua determinazione ha realizzato un sogno. E questo, secondo noi, è più che sufficiente per fare un bel film.

Voto: 7.5