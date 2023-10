After 4 come finiva? Il riassunto dei film precedenti in attesa di After 5

Dal 3 ottobre in esclusiva su Prime Video è disponibile After Everything, quinto e ultimo capitolo della saga cinematografica di After tratta dai romanzi di Anna Todd. Per arrivare preparati alla visione di After 5, ecco dunque il riassunto dello scorso capitolo (il cui titolo originale era After Ever Happy). Ma prima, per rispettare l'ordine cronologico, unaì brevissimo sunto dei primi tre film.

Il riassunto di After 1, 2 e 3

Nel primo film After Tessa era una studentessa universitaria, ha conosciuto il bello e tenebroso Hardin, per cui dopo vari tira e molla Tessa ha lasciato il suo ex Noah e ha iniziato una relazione con lui. Vanno a convivere, poi litigano, poi lei scopre che lui aveva iniziato la storia solo per gioco, lei va via e lui cerca di riavvicinarsi.

Nel secondo film (After we collide), Tessa lavora in una casa editrice, Hardin prova ancora a ricontattarla e alla fine ci riesce. Equivoci, gelosie, pentimenti, ripicche... le "solite cose" finché arriva Natale, la madre di Hardin è arrivata da Londra e la madre di Tessa ha cacciato il padre che cercava di riavvicinarsi alla figlia. Poi Tessa ha un incidente, Hardin viene allontanato da un collega-spasimante di lei ma poi tornano insieme, finché una sera lei viene avvicinata da un senzatetto... che si rivela essere il padre di Tessa.

Nel terzo (After we fell) Tessa riallaccia i contatti con suo padre, poi però dopo l'ennesima lite con Hardin decide di trasferirsi a Seattle per lavorare con Christian Vance e Kimberly. Salvo poi scoprire che non solo Christian ha una relazione con Trish, la madre di Hardin, ma che Christian è proprio il padre biologico di Hardin. La notizia sconvolge il ragazzo, che era andato a Londra per il matrimonio di sua madre con Mike.

Come finiva After 4: il recap dello scorso film

Dopo la scoperta sconvolgente su Vance, Hardin e Tessa si fermano a Londra per il matrimonio di Trish con Mike. Hardin scopre la madre con Christian, ne resta traumatizzato e prova a dar fuoco alla casa di sua madre. Tessa pone invano un ultimatum ad Hardin, convinto ormai che loro due continueranno non saranno mai una coppia felice (anche se il titolo originale del film dice il contrario).

Tessa si arrende e parte per Washington, dove però trova il padre morto per overdose nell'appartamento suo e di Hardin: questo tragico evento porta la ragazza in uno stato di depressione aggravata. Hardin scopre tutto e la va a trovare, ma Tessa non è più intenzionata a stare con lui. Poi, quando sembra che i due siano in procinto di rimettersi insieme, Tessa rivela ad Hardin di non poter avere figli, lo lascia e va a New York.

Cinque mesi dopo, Hardin la raggiunge dopo aver passato un periodo con gli alcolisti anonimi. Ma Tessa - e qui entriamo nella metanarrazione - scopre che Hardin ha scritto un libro, intitolato After, che parla proprio della loro storia e che è stato pubblicato poco tempo prima.

La scoperta fa arrabbiare Tessa che si sente ancora tradita nella sua intimità, e decide di chiudere definitivamente con Hardin. Il romanzo, intanto, sta riscuotendo un grande successo e Hardin si tiene impegnato con vari incontri e convegni. Un giorno, a un convegno, Tessa raggiunge di nascosto Hardin, che.sembra notarla ma non si interrompe. La ragazza, rattristata, abbandona la stanza, allontanandosi tra le strade di New York.