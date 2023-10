After 5: la spiegazione del finale

Nata sul web, la saga letteraria di "After" - appartenente al genere "Young Adult" - è firmata da Anna Todd e ha prodotto un successo globale che per forza di cose ha spinto l'industria cinematografica a portare sul grande schermo i libri della serie. Martedì 3 ottobre 2023 è arrivato sulla piattaforma il quinto e ultimo capitolo della serie (anche se in realtà rimane ancora un prequel da realizzare) che non mancherà di emozionare gli irriducibili fan della storia d'amore tra Hardin e Tessa. Riuscirà il ragazzo ad uscire dal "blocco dello scrittore"? Ma, soprattutto, la coppia ha ancora possibilità di costruire un roseo futuro insieme? Scopriamo, nel dettaglio, come si conclude "After 5" e quale destino avranno i protagonisti della storia romantica.

After 5: come finisce il film

La narrazione di “After 5” si concentra sul personaggio di Hardin, che decide di intraprendere un viaggio in Portogallo per fare i conti con il suo passato. La rottura con Tessa ha portato il ragazzo in uno stato di stallo, capace di causargli il cosiddetto “blocco dello scrittore”. La trama avanza raccontando la vita di Hardin senza Tessa, volendo in tal modo far maturare il personaggio – e quello che sarà il futuro rapporto con la ragazza – partendo dalla sua interiorità.



Hardin parte per il Portogallo ma, pur fisicamente lontano dalla sua amata, le sue azioni evolvono in funzione a ciò che sono stati e a ciò che saranno i sentimenti nei confronti di Tessa: anche la risoluzione dei malintesi e dei disaccordi tra il protagonista e il personaggio di Natalie sono frutto del bagaglio di esperienze vissute dal ragazzo nel corso della sua vita. Tessa resta comunque una presenza emotivamente incessante durante questa personale redenzione del protagonista maschile della saga.

Il finale di “After 5” si focalizza dunque su tre tematiche: prima la crescita personale; poi il perdono; per finire l’amore capace di superare ostacoli e di rivelarsi duraturo.

Hardin e Tessa si ritrovano, finalmente liberi e felici, pronti a una fase amorosa matura: ne nasce una proposta di matrimonio e la nascita della loro figlia. Un lieto fine, dunque, che rispetto alla durata del film ha un minutaggio non elevato e sembra lasciare una porta socchiusa verso eventuali sequel. In realtà la storia di Hardin e Tessa si conclude con quest'ultimo capitolo, sebbene vi siano ottime probabilità di vedere "Before", prequel della saga scritto dalla stessa Anna Todd.