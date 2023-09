After 5, il film erotico torna su Prime, trama e quando esce

A due anni di distanza dal terzo capitolo, e un anno dopo il quarto, su Prime Video arriva il quinto e ultimo capitolo di After, la saga cinematografica, amatissima dai giovani, ispirata ai romanzi della scrittrice statunitense Anna Todd. Ecco tutto quello che c'è da sapere e vedere sul nuovo film, intitolato in originale After Everything e incentrato sulle (dis)avventure sentimentali di Tessa e Hardin, e occhio in particolare a un nome del cast molto noto al pubblico italiano.

Quando esce After 5

Il film uscirà in esclusiva su Prime Video dal giorno martedì 3 ottobre 2023.

Il cast di After 5

Il film è scritto e diretto da Castille Landon, che era alla regia anche degli ultimi due film, e vede nel cast Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford nei panni dei protagonisti. Insieme a loro Mimi Keene, Stephen Moyer, Louise Lombard e Benjamin Mascolo, l'ex componente del duo Benji e Fede che nei giorni scorsi ha fatto molto parlare di sé.

Di cosa parla After 5

Il quinto e ultimo capitolo della saga di After vede Hardin fare fatica per andare avanti. Assediato dal blocco dello scrittore e dalla rottura con Tessa, Hardin si reca in Portogallo alla ricerca della donna a cui ha fatto un torto in passato e per ritrovare se stesso. Sperando di riconquistare Tessa, si rende conto di dover cambiare strada prima di prendere l’impegno definitivo.

Il trailer di After 5

Ed ecco il trailer ufficiale in italiano di After 5.