After 6 ci sarà? Cosa sappiamo finora

La saga cinematografica di "After" è tratta da una serie di romanzi di successo della scrittrice statunitense Anna Todd, appartenente al genere letterario Young Adult. Il quinto film della serie arriva in Italia direttamente sulla piattaforma Prime Video martedì 3 ottobre 2023. Lanciato come l'atto finale della saga, "After 5" è davvero l'ultimo film del lotto? Scopriamolo insieme.

After 6 ci sarà?

La serie cinematografica di "After" avrà un sesto capitolo? Per rispondere in modo soddisfacente a questo quesito bisogna per forza di cose fare un po' di ordine nella storia editoriale e cinematografica di questa saga, tanto amata soprattutto dai giovanissimi.

Tutto ha inizio sul social network di lettura sociale Wattpad, dove "After", una fanfiction dedicata ad Harry Styles, all'epoca membro della celebre band One Direction, ottiene un'attenzione di massa. Un successo nato sul web ma esploso sul mercato editoriale mondiale. I cinque libri della saga di "After" sono giunti in Italia nel 2015, editi da Sperling & Kupfer.



L'adattamento cinematografico del primo libro della serie è stato distrinuito nelle sale nel corso del 2019: dato il successo di pubblico ottenuto, sono stati velocemente messi in cantiere i relativi sequel, usciti con cadenza annuale. Anche a causa della pandemia di Covid-19, a partire dal terzo capitolo, i film sono arrivati in Italia direttamente sulla piattaforma Prime Video. Il 3 ottobre 2023 arriva sui piccoli schermi di tutto il mondo "After 5", lanciato come atto conclusivo della serie. Bisogna dunque dire addio per sempre ai personaggi, Tessa Young e ad Hardin Scott?

Successivamente alla pubblicazione del quinto libro, nel 2016 è stato pubblicato "Before - After forever", scritto dalla stessa Anna Todd. "Before" racconta cosa che c'è stato prima dell'incontro tra Hardin e Tessa, ma anche quello che è venuto dopo. La realizzazione di un film tratto da "Before" è praticamente scontata e la distribuzione targata nuovamente Prime Video è più che probabile; ma non esiste una data ufficiale di uscita. Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, attori protagonisti della serie, hanno voluto salutare e ringraziare i fan per l'amore e il supporto ricevuto e, di conseguenza, resta da confermare la loro partecipazione al progetto. Bisognerà adesso capire se il film sarà pronto per il 2024 o se la produzione preferirà concedersi un anno sabbatico.