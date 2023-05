"Air", il film sulle scarpe di Michael Jordan arriva su Prime Video

Un po' a sorpresa, martedì 2 maggio Prime Video ha annunciato un grande e gradito innesto nell'elenco dei film in uscita questo mese sulla piattaforma streaming di Amazon. È infatti in uscita nei prossimi giorni Air - La storia del grande salto, per intenderci il film sulla creazione delle scarpe Nike di Michael Jordan. Di seguito il trailer e tutte le informazioni, a partire ovviamente dalla data di uscita.

Quando esce AIR su Prime Video

Il film diretto da Ben Affleck, prodotto da Amazon Studios, Skydance Sports, Mandalay Pictures e primo progetto di Artists Equity dello stesso Affleck e Matt Damon, uscirà in streaming su Prime Video il giorno venerdì 12 maggio in tutto il mondo.

Di cosa parla AIR

Dal pluripremiato regista Ben Affleck, AIR - La storia del grande salto rivela l'incredibile partnership tra un Michael Jordan allora alle prime armi e la neonata divisione basket della Nike, che ha rivoluzionato il mondo dello sport e la cultura contemporanea con il marchio Air Jordan. Questa storia commovente segue l'azzardo di una squadra non convenzionale con tutto in gioco, la visione intransigente di una madre che conosce il valore dell'immenso talento del figlio e il fenomeno del basket che sarebbe diventato il più grande di tutti i tempi.

Il cast del film

Matt Damon interpreta Sonny Vaccaro, il dirigente anticonformista di Nike, e Affleck veste i panni del co-fondatore Nike, Phil Knight, con Jason Bateman nel ruolo di Rob Strasser, Chris Messina nei panni di David Falk, Matthew Maher nel ruolo di Peter Moore, Marlon Wayans che interpreta George Raveling, Chris Tucker nel ruolo di Howard White, Viola Davis nei panni di Deloris Jordan e Gustaf Skarsgård che interpreta Horst Dassler, tra gli altri.

Per Ben Affleck questa è la prima volta alla regia di un film insieme a Matt Damon. Con una sceneggiatura scritta da Alex Convery, AIR - La storia del grande salto è prodotto da David Ellison, Jesse Sisgold, Jon Weinbach, Affleck, Damon, Madison Ainley, Jeff Robinov, Peter Guber e Jason Michael Berman. Gli executive producer sono Dana Goldberg, Don Granger, Kevin Halloran, Michael Joe, Drew Vinton, John Graham, Peter E. Strauss e Jordan Moldo.

Il trailer italiano di AIR

Ed ecco il trailer ufficiale di AIR - La storia del grande salto