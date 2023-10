Amazing: trailer e data di uscita del nuovo show di Fabio De Luigi su Prime Video

Su Prime Video arriva, come anticipato fin da luglio, Amazing - Fabio De Luigi, il nuovo show del comico e imitatore (che noi amiamo dai tempi di Mai Dire). Uno show atipico, che sembra quasi un film commedia a giudicare dal trailer, in cui De Luigi incontra amici vip e fa alcuni dei suoi personaggi più celebri. Lo stesso De Luigi ha definito Amazing un "One Prank Show": di seguito vediamo tutte le informazioni sul cast, la struttura e appunto il trailer dello show.

Quando esce Amazing - Fabio De Luigi

Come previsto, Amazing uscirà in streaming solo su Prime Video il giorno venerdì 3 novembre.

Chi c'è nel nuovo show di De Luigi

Insieme alla star, in Amazing ci sono, tra gli altri, Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono e Marco Mengoni. Amazing è diretto da Alessio Muzi e scritto da Giovanni Todescan, con Ugo Ripamonti, Paolo Cananzi, Fabio De Luigi, Leonardo Parata, Marco Curti.

La trama di Amazing

L'attore comico Fabio De Luigi è alle prese con una serata molto speciale: ha ricevuto un premio alla carriera, ma è così schivo che ne farebbe a meno, evitando celebrazioni per lui imbarazzanti. Suo malgrado si ritrova in un lussuoso hotel protagonista di una notte in cui scoprirà, insieme agli spettatori, che il premio è un espediente per un viaggio comico e onirico tra amici prestigiosi e sorprese inaspettate, fino al palco e alla meritata statuetta.

Il trailer di Amazing

Ed ecco il trailer ufficiale dello show.