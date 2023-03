Serie tv Prime Video, la lista completa delle nuove uscite di aprile

Ormai non stupisce neanche più la quantità (e la qualità) di serie tv in uscita su Prime Video, e infatti anche ad aprile la piattaforma streaming di Amazon è un florilegio di titoli che solo a leggerli fanno salire l'eccitazione.

Si inizia infatti con la quinta, e ahinoi ultima, stagione de La fantastica signora Maisel, in uscita a metà mese (così avrete tutto il tempo di recuperare le migliori serie di questo 2023) insieme a una serie francese sequel del celebre film L'appartamento spagnolo.

E poi arrivano due novità che definire attese è dire poco: Dead Ringers, il remake con Rachel Weisz del celebre film di Cronenberg, e Citadel, mega investimento di Prime Video con due spinoff, di cui uno italiano, già confermati (sotto trovate il link all'articolo con le spiegazioni del caso). Infine, date uno sguardo alle altre uscite del mese, con diversi anime e cartoni per bambini ma anche con la terza stagione della serie spagnola La scuola dei misteri.

The Marvelous Mrs. Maisel (serie Original stagione 5) - data di uscita 14 aprile

Modalità di uscita: il 14/4 i primi tre episodi, seguiti da nuovi tre ogni settimana

Dopo essersi fatta terra bruciata intorno ed essere stata esclusa dal tour, Midge Maisel ha tenuto duro per tutta la quarta stagione per ricostruire la sua carriera e reputazione. Gli ultimi momenti della precedente stagione avevano visto Midge lasciare il Carnegie Hall rinfrancata e pronta ad affrontare qualsiasi tempesta di neve le venisse incontro. Dopo un’epifania di fronte al cartellone innevato del The Gordon Ford Show, Midge è pronta ad “Andare avanti” e a lottare per la sua ascesa alla fama – munita solo della sua lingua brillante e affilata e niente da perdere.

Nella quinta e ultima stagione, Midge si trova più vicina che mai al successo che aveva sognato per poi scoprire che “più vicina che mai” è ancora molto lontano.

Salade Grecque (serie tv Amazon Original) - data di uscita 14 aprile

Ambientata 20 anni dopo L’appartamento spagnolo, la serie Original francese Greek Salad segue le vite di Tom e Mia, i figli di Xavier e Wendy di L’appartamento spagnolo, mentre s’imbarcano in una nuova avventura ad Atene. Greek Salad segue i fratelli Mia, una diciannovenne dallo spirito libero e ribelle che non vuole per niente assomigliare ai suoi genitori, e Tom, un venticinquenne insicuro ma equilibrato, mentre le loro vite tornano a schiantarsi l’una contro l’altra quando ereditano un edificio ad Atene dopo la morte del nonno.

Tom vola ad Atene per riallacciare il rapporto turbolento con la sorella, ma non è pronto per l’avventura che sta per intraprendere. I due finiscono per condividere un appartamento con un gruppo di persone provenienti da tutta Europa, ma la loro esperienza è molto diversa dalla vita spensierata dei loro genitori a Barcellona nei primi anni 2000. Greek Salad metterà in luce la gioventù europea, le esperienze e i problemi che i giovani si trovano ad affrontare al giorno d’oggi. Diretta da Cédric Klapisch, Lola Doillon e Antoine Garceau (Chiami il mio agente!). Con Aliocha Schneider, Megan Northam, Romain Duris, Cécile de France, Kevin Bishop e Kelly Reilly.

Dead Ringers - Inseparabili (serie tv Amazon Original) - data di uscita 21 aprile

Rivisitazione in chiave contemporanea del thriller di David Cronenberg del 1988 con Jeremy Irons, Dead Ringers vede Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio sfacciato di fare tutto il necessario - anche spingersi oltre i confini dell’etica medica - nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne.

Citadel (serie tv Amazon Original) - data di uscita 28 aprile

Modalità di uscita: il 28/4 i primi due episodi, a seguire uno ogni settimana

Otto anni fa, Citadel è caduta. L'agenzia indipendente di spionaggio internazionale - nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone - è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell’ombra manipola il mondo. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato. Fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia, e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per il mondo nel tentativo di fermare Manticore, questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo.

Le altre serie tv in uscita ad aprile su Prime Video

Scooby-Doo! Mystery Incorporated (stagione 2) - data di uscita 1 aprile

La scuola dei misteri (stagione 3) - data di uscita 7 aprile

Summer & Todd: L'Allegra Fattoria - (stagione 1 dall'episodio 40 al 52) - data di uscita 1 aprile

The Powerpuff Girls (stagione 1) - data di uscita 1 aprile

Gintama (stagione 2) - data di uscita 14 aprile

Lamù la ragazza dello spazio (stagione 6) - data di uscita 20 aprile

Gintama (stagione 3) - data di uscita 21 aprile