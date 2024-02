Anche su Prime Video arriva la pubblicità: chi non vuole gli spot deve pagare

A partire dal 9 aprile 2024, i film e le serie TV di Prime Video includeranno annunci pubblicitari. L'annuncio, confermato con una email ai clienti del servizio di streaming di Amazon, include anche una nuova offerta di iscrizione che comprende una nuova opzione che consentirà di godere del servizio senza pubblicità pagando un supplemento di 1,99 € al mese (iva esclusa).

I contenuti noleggiati o acquistati non includeranno annunci pubblicitari.G li eventi in diretta, come gli eventi sportivi e i contenuti offerti tramite Amazon Freevee continueranno a includere la pubblicità. Alcuni titoli includono trailer promozionali mostrati prima di un film o di un programma TV. Con la versione senza pubblicità di Prime Video, è possibile saltare questi trailer ma non rimuoverli.

"La novità ci permetterà di continuare ad investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo e di conseguenza supportare il mantenimento della qualità e quantità dei contenuti inclusi in Prime Video" spiega Amazon nella email in cui Amazon si impegna a introdurre un numero limitato di annunci pubblicitari.

Amazon prime video segue la linea introdotta da Netflix e Disney Plus che hanno già introdotto un abbonamento con gli spot al prezzo di 5,99 euro al mese.

Già da ora è possibile prenotare l'opzione Senza Pubblicità visitando questa pagina: Prenota Prime Video Senza Pubblicità. Oppure si può effettuare l'iscrizione alla versione di Prime Video senza pubblicità è possibile usare sull'app Prime Video per Fire TV, smart TV, console di gioco e decoder, andare in impostazioni e selezionare Prime. Poi selezionare "Passa alla versione senza pubblicità" e "Attiva l'iscrizione".