Anche Amazon mette le pubblicità su Prime Video

Dopo Netflix, Disney+ e altri servizi di streaming attivi soprattutto negli USA, anche Amazon Prime Video includerà interruzioni per spot pubblicitari durante la visione dei film, delle serie tv e di tutti gli show disponibili sulla piattaforma di streaming. A rivelarlo per primo è stato il magazine americano Variety, che ha riportato alcune informazioni più specifiche su quella che ormai sembra la fine di un'era.

Quanto costerà l'abbonamento con pubblicità? E quello senza?

Stando a quanto riferisce Variety, in pratica gli abbonamenti attuali si trasformeranno automaticamente in abbonamenti con inserzioni commerciali, alìgli stessi prezzi attuali (aumentati circa un anno fa), mentre chi vorrà continuare a vedere i contenuti senza pubblicità dovrà sottoscrivere un abbonamento aggiuntivo di 2,99 dollari al mese oltre all'abbonamento attuale a Prime (che comprende non solo Prime Video ma tutti i servizi di consegna di Prime ecc.).

Quando arrivano le pubblicità su Prime Video? E in Italia?

Secondo Variety, il nuovo piano con pubblicità arriverà a inizio 2024 in USA, Regno Unito, Germania e Canada, a cui seguiranno più avanti nel corso dell'anno prossimo anche Francia, Spagna, Messico, Australia e Italia.

Quanta pubblicità ci sarà su Prime Video?

Sempre stando a quanto riporta Variety, Prime Video vorrebbe avere meno pubblicità degli altri servizi di streaming, puntando a non superare i 4 minuti di spot per ogni ora di contenuto.