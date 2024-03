"Antonia 2" ci sarà? Cosa sappiamo finora sul futuro della serie italiana di Prime Video

Oggi, lunedì 4 marzo, sono usciti su Prime Video i 6 episodi della prima stagione di Antonia, la serie dramedy con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea. E, inevitabilmente, ci si pone la domanda: ci sarà una stagione 2 di Antonia? Ecco cosa sappiamo finora.

Antonia 2 si farà?

Al momento non si hanno informazioni ufficiali circa un rinnovo di questa serie italiana da parte di Prime Video. Come sempre, a meno che non si tratti di miniserie dal destino già scritto in partenza, molto dipenderà dalla risposta del pubblico e quindi dal successo che sarà riscosso da Antonia nelle prossime settimane.

Qunado potrebbe uscire Antonia 2?

Di conseguenza, se la serie ottenesse risultati tali da convincere Prime Video, e se Chiara Martegiani e il resto della produzione volessero continuare, si potrebbe ipotizzare un'uscita della seconda stagione di Antonia tra almeno un anno, e quindi intorno alla primavera 2025.