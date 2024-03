Strana, assurda, vera: ma che serie è "Antonia"?

Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea nella serie tv Prime Video 'Antonia'

Il 4 marzo su Prime Video sono usciti tutti e 6 gli episodi di Antonia, la nuova serie tv italiana di Prime Video con protagonista Chiara Martegiani, che ha anche ideato e scritto la serie insieme a Elisa Casseri e Carlotta Corradi. Anzi, in effetti, come Martegiani ha spiegato in questi giorni, Antonia è una serie praticamente autobiografica, nel senso che la protagonista sullo schermo vive una situazione che l'attrice affronta nella vita reale: insomma, Chiara come Antonia soffre di endometriosi, una malattia cronica ginecologica.

Un'altra cosa in comune che hanno le due donne, quella vera e quella da lei interpretata, è che entrambe hanno una relazione con Valerio Mastandrea: o meglio, Chiara Martegiani sta dal 2016 con Valerio Mastandrea, da cui ha avuto il figlio Ercole nel 2021 (e come nella serie, Mastandrea aveva già un figlio da una relazione precedente, Giordano), mentre Antonia ha una relazione complicata con Manfredi, il personaggio interpretato da Mastandrea.

Fatte le presentazioni di rito, entriamo nel vivo della recensione di Antonia spiegando brevemente e senza spoiler la trama di questa serie tv, per poi analizzarne quelli che secondo noi sono i motivi per vederla e non lasciarsela sfuggire.

Di cosa parla Antonia

All'inizio della serie tv vediamo Antonia trasportata in ambulanza, mentre intorno a lei i due addetti della croce rossa discutono del fatto che il pollo e la gallina sono lo stesso animale, solo che il pollo è l'animale giovane, che se diventa grande e si riproduce è una gallina.

Questa diventerà presto una metafora della condizione di Antonia, di cui la serie ci mostra poi com'è finita in quell'ambulanza. Ed eccola festeggiare il suo 34esimo compleanno insieme agli amici e al fidanzato Manfredi. A fine festa, durante un rapporto sessuale, i due iniziano a litigare: la discussione sale di livello, e Antonia prende la decisione di andarsene dalla casa in cui convive con Manfredi, sospendendo la loro relazione a tempo diciamo indeterminato.

Qualche ora dopo Antonia, che fa l'attrice, è impegnata sul set. E qui ha un piccolo-grande incidente, nel senso che le arriva imprevisto il ciclo mestruale e macchia il vestito di scena. Antonia fugge via per provare a sistemarlo, chiedendo aiuto alla sua agente (tedesca) Gertrud, che però risponde di essere "in menopausa dal 1986" e di non poterla aiutare in tal senso. Inoltre, Gertrud le comunica che vogliono licenziarla da quella produzione in cui era impegnata.

Antonia è quindi in una situazione particolarmente stressante, che sommata ai dolori che da sempre accompagnano le sue mestruazioni la porta a svenire per strada. Ed ecco come è arrivata in quell'ambulanza, che la accompagna in ospedale dove finalmente Antonia scoprirà che tutti quei dolori, tutto quel sangue, tutti quegli anni di problemi fisici hanno un nome: endometriosi. E qui ci fermiamo per non spoilerare la trama, ma date uno sguardo al trailer di Antonia.

Perché vedere Antonia, che siate donne o uomini

Antonia è una serie "strana": in 6 puntate da meno di mezz'ora riesce a mostrare e raccontare molte cose, grazie a una narrazione non lineare, a tratti onirica, in cui la protagonista sembra cercare una logica, mettendo insieme i pezzi della sua vita, ricostruendo ricordi e dolori alla luce della diagnosi ricevuta.

Eppure questa stranezza è, da una parte, perfettamente funzionale a un approccio seriale. Tradotto: Antonia non è un film di due ore abbondanti diviso in 6 episodi, ma una serie tv con tutti i crismi, e già questo non è così scontato, soprattutto in Italia.

Dall'altra parte, quella più importante, Antonia ha poi il merito di raccontare appunto una storia che accende un riflettore enorme sulla condizione che vive la protagonista e che vivono tante donne in tutto il mondo. Permettendo così alle donne che ne soffrono di riconoscersi in questa storia, nei disagi della protagonista e nella difficoltà di far accettare la propria condizione a chi sta intorno.

E consentendo agli uomini, ma anche alle donne che non riescono a empatizzare con chi ne soffre, di rendersi conto di quanto cattivi si possa essere, anche involontariamente, minimizzando o ancor peggio denigrando le difficoltà e il dolore di chi ha l'endometriosi.

Se anche un solo marito/compagno o madre/sorella, vedendo Antonia, si rendesse conto di quanta poca delicatezza abbia avuto nel dire frasi come "massì, è normale, è solo il ciclo" o "voi donne state sempre a lamentarvi" o "hai la soglia del dolore bassa", e andasse a chiedere scusa alla donna a cui ha rivolto queste frasi, Antonia avrebbe il merito non solo di divertire e far riflettere, ma anche di cambiare concretamente qualcosa nella nostra società. Mica male per una dramedy, no?

Voto: 9