Antonia, la spiegazione del finale (di stagione?) della serie italiana con Chiara Martegiani

Avete finito di vedere Antonia, la divertente ed educativa serie tv italiana uscita il 4 marzo su Prime Video che parla di una donna (interpretata da Chiara Martegiani) con l'endometriosi, e vi è rimasto qualche dubbio sulle scene conclusive? Potete proseguire nella lettura di questo articolo, dove riassumiamo quel che succede in Antonia never dies, sesto e ultimo episodio della (prima stagione della) serie.

Se invece non avete ancora visto come finisce Antonia (o cercate informazioni su Regina Rossa la cui protagonista si chiama Antonia ed è uscita su Prime Video qualche giorno prima) è meglio che vi fermiate, perché da qui in poi è pieno di spoiler.

Cosa succede nell'ultimo episodio di Antonia

A inizio puntata Gertrude entra nella stanza di Antonia, che ospita Marco cacciato da Radiosa dopo che Antonia le ha involontariamente rivelato del bacio del marito al suo collega, e lancia l'allarme: Edelweiss, questa gatta che a questo punto noi immaginiamo delle dimensioni di una pantera, è sparita, perché Marco ha lasciato la finestra del bagno aperta.

Antonia promette alla sua agente di ritrovare l'animale, anche perché è l'unico motivo per cui Gertrude non può essere sfrattata nonostante affitti non pagati da decenni. Marco invece torna a testa bassa da Radiosa, e quindi Antonia è da sola nella ricerca che avvia immediatamente e che porta avanti fino a sera, quando rifiuta una chiamata della madre e torna a casa a studiare la parte per il provino di A briglia sciolta.

Provino che, il giorno dopo, inizia male: il regista la interrompe e la ammonisce sul totale fraintendimento della scena, procurandole un trauma che viene poi messo in scena da altre persone quando Antonia va da una "psicodrammista". Che, subito dopo, le fa mettere in scena anche la sua sensazione di accerchiamento da parte di tutti coloro che le vogliono bene ma vogliono qualcosa da lei.

Liberatasi da questo stress con un bell'urlo, Antonia va a bersi una birra (sgasata) con l'amica Radiosa, con la scusa che "fa latte" (spoiler: non è così), mentre evidentemente Marco guarda la piccola Rosa. Antonia racconta all'amica quello che è successo dalla diagnosi di endometriosi in poi, e Radi le dice che la madre di Antonia la sta chiamando per avere sue notizie. Invece di richiamarla, Antonia chiede all'amica di informare la mamma.

Antonia si prepara per una scena d'addio ad Avvocati e al suo personaggio Adelaide, ma mentre va in taxi patisce il caldo e l'ansia di Gertrude, infatti quando va in scena è così provata che sviene durante la scena. Torna in ospedale, dove una dottoressa le dice che si stanno formando cisti nelle ovaie e che secondo lei sarebbe il caso di valutare la menopausa farmacologica, se non vuole provare ad avere un figlio.

Gertrude teme che Edelweiss sia andata a morire, e anche Antonia è sconsolata per i fatti suoi e dice di non voler più fare l'attrice, anche se ha ottenuto la parte per A briglia sciolta quindi evidentemente poi è andata bene. Va a letto leggendo il bugiardino datole dalla dottoressa, finché viene svegliata da Michele che le annuncia di aver finito di scrivere un libro di cui lei e lui sono i protagonisti, e in cui si parla dell'endometriosi e del loro primo incontro. Antonia è colpita e bacia Michele, ma quando gli chiede se ha dei preservativi lui dice di no "perché sono straight edge" e lei esce per comprarli.

Al distributore Antonia si ricorda del primo incontro con Manfredi, a un altro distributore di farmaci dove Manfredi stava comprando qualcosa che non abbiamo compreso bene (Cialis? Viagra?) ma che fa sì che lui si giustifichi riferendosi a un ipotetico amico stressato dalla separazione a cui sta facendo un favore. Lei fa la stessa cosa con un grosso pacco di assorbenti che sta comprando, dicendo che "alla mia amica il ciclo arriva domani". Lui fa una battuta sul prevedere il futuro, i due si piacciono e insomma da lì inizia la loro storia. Il ricordo fa cambiare idea ad Antonia, che torna a casa e manda via Michele, un po' sorpreso ma comunque rispettoso da bravo straight edge. Poi però nella scena dopo lo vediamo bersi un cicchetto al tavolino di un bar...

L'epilogo degli amici di Antonia

Dopo la disperazione di Michele vediamo Marco felice mentre accudisce la figlia, e subito dopo il colpo di scena: la moglie Radiosa bacia l'amica di cui aveva parlato anche ad Antonia, quella che la capiva perché anche lei era mamma. E non solo per quello.

Poi vediamo Manfredi ascoltare con fastidio un invito di Lavinia all'inaugurazione della casa, e subito dopo la felicità del figlio di Manfredi nel vedere la video dedica del suo musicista preferito.

La conclusione di Antonia e il significato di quella scena

Vediamo poi la mamma di Antonia arrivare in compagnia per fare una sorpresa, dopo tante chiamate rifiutate, alla figlia, e subito dopo ricompare anche Edelweiss, che alla fine è "solo" una bellissima gatta. Il ritorno di Edelweiss fa balzare via dal letto Antonia, che quindi non incrocia la madre, e va di corsa (in pigiama) dalla psicologa dell'Asl dove era andata all'inizio per comunicarle l'intenzione di intraprendere un percorso di psicoterapia.

Chiede scusa al paziente che ha interrotto, prende il biglietto da visita della dottoressa e se ne va, per l'ultima scena di questa prima stagione. Al ritorno in pullman verso casa, Antonia sembra sollevata come non l'avevamo mai vista prima, e rivede quell'animale - galina o pollo? - di cui discutevano gli infermieri che addetti dell'ambulanza all'inizio della serie. Antonia guarda in camera e iniziano i titoli di coda della serie.

Cosa vorranno dire quell'animale e quello sguardo? Alludono a quello che potrebbe succedere nella stagione 2 o sono solo un finale aperto alla possibilità che Antonia scelga se rimanere pollo o diventare gallina o qualunque cosa significhi quella metafora? Tutto è possibile, almeno fino a che Prime Video annunci il rinnovo per questa serie così strana e così vera.