Arcadian: trama e trailer del film fanta-horror con Nicolas Cage in uscita su Prime Video

In arrivo esclusivo su Prime Video c'è Arcadian, film che mischia fantascienza e horror diretto da Benjamin Brewer e con protagonista Nicolas Cage. Di seguito tutte le informazioni su data di uscita, trama e cast, e il trailer ufficiale di Arcadian.

Quando esce Arcadian

Arcadian uscirà in esclusiva su Prime Video dal giorno giovedì 11 luglio 2024.

La trama e il cast di Arcadian

In un futuro prossimo, la vita sulla Terra è stata decimata. Paul (Nicolas Cage) e i suoi due figli adolescenti, Thomas (Jaeden Martell) e Joseph (Maxwell Jenkins), vivono una vita a metà: tranquilla di giorno e terrificante di notte. Quando il sole tramonta, infatti, feroci creature della notte si risvegliano e divorano qualsiasi forma di vita che incontrano sul proprio cammino.

Un giorno, quando Thomas non torna a casa prima del tramonto, Paul sceglie di lasciare la sicurezza della loro fattoria fortificata per trovarlo prima dell'arrivo delle creature. Proprio quando riesce a rintracciare il ragazzo, si scatena una battaglia da incubo e Paul rimane gravemente ferito. Ora i gemelli devono escogitare un piano disperato per sopravvivere alla notte imminente e sfruttare tutto ciò che il padre ha insegnato loro per tenerlo in vita.

Il trailer ufficiale con sottotitoli in italiano