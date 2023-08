"Ascolta i fiori dimenticati" è la serie più drammaticamente bella dell'anno

Sigourney Weaver in "Ascolta i fiori dimenticati"

Il 4 agosto, su Prime Video, escono i primi tre episodi su sette (gli altri usciranno uno alla volta ogni venerdì fino all'epilogo del 1° settembre) di Ascolta i fiori dimenticati - The Lost Flowers of Alice Hart, miniserie tv (quindi non dovrebbero esserci seconde stagioni, ma come insegna Good Omens mai dire mai...) basata sul romanzo di Holly Ringland.

Se state cercando una recensione lampo, diciamo subito che Ascolta i fiori dimenticati è una serie tragicamente drammatica, che la protagonista è la magnifica Sigourney Weaver e che i fiori del titolo sono un rimando alla straordinaria importanza che la natura dell'Australia ha nella serie. Se avete un po' più di tempo, continuate a leggere le prossime righe in cui riassumiamo brevemente e senza spoiler la trama di questa serie che abbiamo avuto l'onore di vedere interamente in anteprima.

Di cosa parla "Ascolta i fiori dimenticati"

Alice Hart è una bambina di nove anni, figlia di Clem e di Agnes. All'apparenza una famiglia felice, ma molto presto ci si rende conto che la povera Alice vive in realtà un incubo: Clem, infatti, è un omo estremamente violento con lei e con la mamma, che ora è anche in stato avanzato di gravidanza.

Alice prova a convincere la mamma a scappare da quella prigione a forma di casa, foss'anche solo per una visita alla biblioteca del paese, ma Agnes ha paura. Così, quando la bibliotecaria Sally nota dei lividi sulle braccia della bimba avvisa suo marito, che fa il poliziotto, affinché faccia un controllo, ma Agnes fa coprire i lividi e nega ogni violenza.

Se già la situazione non fosse tragica a sufficienza, un giorno la casa degli Hart è distrutta da un incendio, in cui muoiono sia Clem sia Agnes. Alice si trova quindi orfana, e viene affidata alla nonna June Hart (Sigourney Weaver), un'anziana e combattiva donna tenutaria di un vivaio dove vivono al sicuro alcune donne vittime di violenze, stalking, abusi e soprusi di varia natura.

Potremmo anche fermarci qui, ma visto che nelle presentazioni della serie Prime Video si è sbottonata un po' di più (anche troppo secondo noi), aggiungiamo che Ascolta i fiori dimenticati ha una trama che, rispetto a quanto detto qui, si estende temporalmente sia nel futuro, e quindi vedremo Alice da adulta, sia nel passato, per farci vedere la tragica storia di June, di Clem, di Agnes e di tutti (principalmente tuttE) coloro che sono passati dal vivaio di Thornfield. Ed ecco il trailer ufficiale.

Perché vedere una serie così triste

Se pensate che quello che abbiamo anticipato sia troppo triste per voi, vi suggeriamo di non iniziare nemmeno il primo episodio di The Lost Flowers of Alice Hart. Perché, molto semplicemente, questo è solo l'inizio (o il punto centrale, a livello temporale) di una storia che in alcuni momenti vi farà venire un mix indistinguibile di rabbia e amarezza.

Ma se, come noi, pensate che ogni tanto un po' di catarsi aristotelica sia quello che ci vuole (insomma, se ritenete curativo un pianto liberatorio ogni tanto), non potete assolutamente perdervi una serie di una bellezza unica, nella sua tragicità.

Storie di donne segnate dalla cattiveria della società e dalla violenza degli uomini delle loro vite, genitori, figli o amanti che siano. Drammi familiari indicibili, e insopportabili, eppure così reali da fare spavento. E la natura australiana, così arida ma allo stesso tempo così grandiosa, diventa la cornice perfetta per inquadrare queste storie che attraversano le generazioni.

Ascolta i fiori dimenticati risulta così una serie di una drammaticità pari solo alla sua bellezza, e il cast - guidato da Sigourney Weaver e con Asher Keddie (Sally Morgan), Leah Purcell (Twig North), Frankie Adams (Candy Blue) e Alycia Debnam-Carey (Alice Hart) - fornisce una prova corale così intensa che fa venire voglia di applaudirle tutte davanti alla tv. A patto, come detto, di aver la forza di seguire una storia del genere.

Voto: 9