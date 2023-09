Awareness, il trailer del film di fantascienza spagnolo in arrivo su Prime Video

Se vi piacciono la fantascienza e i film spagnoli, su Prime Video è in arrivo quello che fa per voi. Sulla piattaforma streaming di Amazon, infatti, sta per uscire Awareness, film di fantascienza Original spagnolo diretto da Daniel Benmayor (Xtremo, Tracers, Bruc). Ecco tutte le informazioni e il trailer del film.

Quando esce Awareness

Il film sarà disponibile su Prime Video dal giorno mercoledì 11 ottobre.

Di cosa parla Awareness

Ian, un adolescente ribelle che vive ai margini della società, può manipolare le menti grazie alla sua capacità di generare illusioni visive. Utilizza questo potere per sopravvivere, organizzando piccole truffe. Quando uno dei suoi imbrogli va storto, Ian perde il controllo delle sue capacità in pubblico e diventa il bersaglio di due organizzazioni rivali, ognuna delle quali cerca di sfruttare i suoi poteri.

Il cast di Awareness

Il film è interpretato da Carlos Scholz (Toy Boy, Feria - La luce più scura), Pedro Alonso (La casa di carta, El ministerio del tiempo), María Pedraza (Toy Boy, Élite), Óscar Jaenada (Operación Marea Negra, Hernán) e Lela Loren (American Gods, Altered Carbon).

Awareness è stato girato in Catalogna, a Madrid e in Castilla y León, ed è prodotto da Federation Spain, con la guida di Juan Solá e Nacho Manubens, con Mark Albela nel ruolo di executive producer e Daniel Benmayor nel ruolo di producer e regista. Benmayor è anche sceneggiatore al fianco di Iván Ledesma.

Il trailer di Awareness

Ed ecco il trailer in italiano del film.