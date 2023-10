Se vi piacciono i film di fantascienza lasciate perdere Awareness

Awareness

L'11 ottobre su Prime Video è uscito Awareness, film spagnolo di genere fantascientifico prodotto dagli Amazon Studios. Che amiate i film spagnoli e/o quelli di fantascienza, però, vi sconsigliamo la visione di questo Awareness. Il perché lo spieghiamo più sotto, ma prima un breve riassunto della trama.

Di cosa parla Awareness

Un signore entra in un minimarket, infila sotto il cappotto qualche bottiglia di alcolici e poi, un po' come in quella scena con Benigni in Il mostro, esce pagando solo un pacchetto di gomme da masticare.

Quando la signora si accorge delle bottiglie mancanti esce dal negozio e ferma la macchina del ladro, ma un ragazzo le punta la pistola e, quando lei non arretra, le spara allo stomaco. Arriva la polizia, la signora sembra moribonda ma in realtà non ha nulla, a parte un ammanco in cassa.

Cosa è successo? È successo che Ian, il ragazzo, ha il potere di creare strane illusioni che sembrano assolutamente reali. Ian vive di espedienti, di trucchi mentali, insieme al padre Vicente, il signore di prima.

Ma da oggi le cose cambiano. Perché è stato rintracciato dalla Agenzia, misterioso ente extragovernativo che lo cerca prima che lo trovi l'ultimo Percettore vivo, uno con gli stessi poteri di Ian che invece lavora per la Coscienza (in inglese awareness, da cui il titolo del film) altro misterioso ente che, a detta della dottoressa Adriana dell'Agenzia, controlla il mondo con i suoi poteri.

Vicente ha sempre cercato di tenere Ian lontano da entrambe le parti in lotta, ma quando l'Agenzia lo cattura e il Percettore vuole averlo per sé, il ragazzo capisce che deve capire chi è, o cosa è, prima di scegliere con chi stare. Non andiamo oltre per non fare spoiler, nel caso vogliate vederlo, e qui sotto trovate il trailer del film. Ma se potete, guardate altro.

Perché non vedere Awareness

Questo film ci ha riportato alla mente quelle nottate in cui iniziavamo un film alla tv, ci addormentavamo e quando ci risvegliavamo non capivamo cosa fosse successo. Solo che eravamo ben svegli quando abbiamo visto Awareness, eppure la sensazione è stata pressappoco la medesima.

Senza spoilerare, a un certo punto diventa centrale un personaggio che non si capisce da dove arrivi e come sia arrivato fin lì. E non è l’unico buco di trama.

Analogamente, a un certo punto un personaggio dice ad altri due di scappare, che lui in qualche modo li raggiungerà in una certa casa che non si capisce bene come sia sfuggita a tutti da anni. Poi però questo personaggio raggiunge gli altri due in quella casa con un ritardo di circa venti secondi, manco il tempo di richiamare l’ascensore e salire al piano.

Se poi, ci sia permessa questa rivelazione, il film si conclude anche con un finale aperto che quasi quasi allude a un possibile sequel, allora non guardare Awareness diventa quasi un dovere morale.

Voto: 4