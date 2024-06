Betty la Fea: trailer, trama e data di uscita del seguito della serie 25 anni dopo

A venticinque anni dalla prima, leggendaria stagione uscita nel 1999, torna come vi avevamo anticipato Betty la Fea, la telenovela colombiana che ha ispirato 28 remake in tutto il mondo, tra cui quella più celebre è sicuramente la versione americana Ugly Betty. Il sequel Betty la Fea - La storia continua uscirà su Prime Video, e qui potete trovare tutte le informazioni su cast, trama e data di uscita, oltre al trailer della nuova attesissima stagione.

Di cosa parla Betty la Fea - La storia continua

Cosa viene dopo "per sempre felici e contenti"? A due anni dalla sua partenza da Ecomoda, Betty è ancora sposata con Armando ma sull'orlo del divorzio, cerca disperatamente di connettersi con la figlia adolescente e si chiede se è contenta del percorso scelto. Roberto, padre di Armando e fondatore di Ecomoda, è mancato e il suo ultimo desiderio è che Betty ritorni in azienda. Betty dovrà ricostruire il rapporto con la figlia, assumere il controllo di Ecomoda come presidente e decidere se riconciliarsi con Armando, determinato a riconquistare il suo affetto. Betty si riunirà con i pettegoli dispettosi del "Cuartel de las Feas", il vanitoso e arrogante Hugo Lombardi e la seducente cercatrice d'oro Patricia "La Peliteñida", ognuno dei quali ha attraversato i propri cambiamenti e lotte in questi 20 anni.

Il cast del sequel di Betty la Fea

Ana María Orozco e Jorge Enrique Abello tornano nei loro ruoli originali a comporre il cast insieme a Julián Arango, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Julio Cesar Herrera, Luces Velásquez, Marcela Posada, Mario Duarte, Sebastián Osorio, Ricardo Vélez, Alberto León Jaramillo, Rodrigo Candamil, Juanita Molina, Zharick León ed Estefania Gómez. La serie è prodotta da ESTUDIOS RCN, diretta da Mauricio Cruz, i produttori esecutivi sono Juan Pablo Posada, Alexander Marín, Yalile Giordanelli.

Il trailer ufficiale della nuova serie

Quando esce Betty la Fea - La storia continua

La nuova stagione di Betty la Fea, la prima di questo sequel, uscirà dal giorno venerdì 19 luglio su Prime Video.