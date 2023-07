Betty la Fea, su Prime Video il sequel vent'anni dopo dell'originale di Ugly Betty

Dopo oltre vent'anni ci sarà un sequel di Yo soy Betty, la fea, meglio nota come Betty la fea, ovvero la telenovela colombiana prodotta tra 1999 e 2000 e che ha avuto un tale successo da macinare record su record - trasmessa in 180 Paesi, tradotta in 15 lingue - per poi essere adattata in 28 versioni in tutto il mondo, tra cui quella più celebre è sicuramente la versione americana Ugly Betty.

Quando esce il sequel di Betty la Fea

Il sequel di Betty la Fea è stato ordinato da Prime Video, dove la serie latino americana tornerà a partire dal 2024, quando la coproduzione tra Amazon ed Estudios RCN arriverà in tutto il mondo.

Chi ci sarà nel sequel

I fan saranno lieti di sapere che Ana María Orozco e Jorge Enrique Abello tornano nei panni dei personaggi originali, ovvero rispettivamente Betty e Armando.

La trama nella nuova stagione di Betty la Fea

Nella nuova stagione (la terza) Beatriz Pinzón Solano, meglio nota come Betty, è ancora sposata con Armando Mendoza, deve ricostruire il rapporto con la figlia adolescente Mila e cerca di risollevare dalla crisi l'azienda di famiglia, mentre si domanda se 20 anni fa ha fatto la scelta che l'ha resa davvero felice.