The Office, The Big Bang Theory, Young Sheldon e Shameless sono tornate su Prime Video

Nei mesi scorsi vi avevamo riportato le date di scadenza di quattro serie tv sitcom amatissime dal pubblico, ma ora possiamo dire che fortunatamente l'allarme è rientrato: The Big Bang Theory, Young Sheldon, Shameless e The Office (sia UK sia USA) sono di nuovo tutte su Prime Video.

Il ritorno su Prime di queste serie amatissime dal pubblico è avvenuto a gennaio 2024, senza particolari annunci. Ma del resto neanche la cancellazione dal catalogo di Prime Video era stata seguita da comunicazioni ufficiali, ma ciò non aveva impedito alla notizia di diffondersi e, conseguentemente, di seminar epanico e tristezza tra chi le aveva iniziate da vedere da poco e tra chi era invece all'ennesimo rewatch di quattro delle serie più divertenti degli ultimi anni (che sono anche tutte concluse, tranne Young Sheldon che si avvia all'ultima stagione).

Il ritorno nel catalogo di The Office, Shameless, The Big Bang Theory e del suo spinoff Young Sheldon è avvenuto presumibilmente a causa di nuovi accordi siglati da Amazon-MGM e le case di produzione che detengono i diritti delle serie (NBC, Disney, Showtime). Grazie a questi accordi, il pubblico italiano può tornare a godersi queste serie gratis (per gli abbonati, cioè non a noleggio) su Prime Video.