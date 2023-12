12 Days of Christmas, la canzone di Natale da conoscere per capire il nuovo film di Eddie Murphy

Se avete visto Buon Natale da Candy Cane Lane, il nuovo film natalizio con protagonista Eddie Murphy uscito su Prime Video, avrete certamente notato che tutta la trama del film ruota intorno al testo di una canzone di Natale.

Ma se non avete figli piccoli che ascoltano le canzoni di Natale su YouTube Kids, o se non siete massimi esperti di tradizioni e canti legati a questa festa, probabilmente questa canzone vi è risultata completamente nuova, e quindi avete fatto difficoltà a capire il senso di alcune cose che succedono nel film.

Per venirvi in aiuto, ecco dunque la risposta ai vostri dubbi. Di seguito, infatti, trovate il titolo, il testo originale in inglese e la traduzione in italiano (con relative spiegazioni a rischio spoiler) di questa canzone scelta da Eddie Murphy per il suo nuovo film.

La canzone di Natale di cui si parla in Candy Cane Lane

Il titolo della canzone è Twelve Days of Christmas, ovvero 12 giorni di Natale. Si tratta di una canzone popolare molto famosa nei paesi di lingua anglosassone: del resto, le sue origini risalgono addirittura alla fine del Settecento, come riporta Wikipedia.

Una canzone così antica è ovviamente avvolta in una serie di leggende relative alle sue origini, che secondo alcuni andrebbero ricercate in Francia, il che spiegherebbe il riferimento alla pernice, uccello introdotto in Inghilterra proprio dalla Francia nel tardo XVIII secolo. La musica che oggi viene associata più frequentemente è stata invece composta a inizio '900 dal compositore inglese Frederick Austin, che creò l'arrangiamento con cui Twelve Days of Christmas è nota ancora oggi.

Il testo in inglese di Twelve Days of Christmas

Ed ecco, qui sotto, il testo completo della canzone. In pratica la canzone ha una struttura ricorsiva, che inizia con la frase "On the 1st/2nd/3rd/4th day of Christmas my true love sent to me..." (il primo/secondo/terzo/quarto ecc, giorno di Natale il mio vero amore mi ha mandato...) e ogni volta aggiunge un pezzo.

Per cui il primo giorno arriva "a partridge in a pear tree", il secondo giorno "two turtle doves, and a partridge in a pear tree", il terzo giorno "three french hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree" e così via, fino ad arrivare alla dodicesima e ultima ripetizione. Questo, appunto, il testo completo:

On the twelfth day of Christmas, my true love sent to me

Twelve drummers drumming

Eleven pipers piping

Ten lords a-leaping

Nine ladies dancing

Eight maids a-milking

Seven swans a-swimming

Six geese a-laying

Five gold rings

Four calling birds

Three french hens

Two turtle doves

And a partridge in a pear tree

Tradotti in italiano, i 12 doni sono, quindi: una pernice in un pero, due tortore, tre gallinelle francesi, quattro uccelli che chiamano, cinque anelli d'oro, sei oche che depongono uova, sette cigni che nuotano, otto fanciulle che mungono, nove signore che danzano, dieci signori che saltano, undici pifferai che suonano e dodici tamburini che battono il tamburo.

Ovviamente le fanciulle, le signore, i signori, i pifferai e i tamburini che vengono donati non sono persone vere, ma presumibilmente pupazzi che riproducono certi mestieri o certe situazioni. Non nel film, però, dove prendono letteralmente vita pifferai, signore e signori, percussionisti ecc. E ora una spiegazione potenzialmente spoiler.

Perché nel finale si "moltiplicano" gli anelli e tutto il resto

Se avete visto tutto il film, allora avete notato che alla fine la famiglia Carver capisce che non basta portare a Pepper cinque anelli d'oro per scongiurare la trasformazione del povero Chris.

Questo dipende dal fatto che, come detto prima, la canzone ha una struttura ricorsiva tale per cui ogni volta si ricomincia l'elenco dei doni, fino ad arrivare all'ultima strofa in cui si introducono i 12 tamburini.

Perciò la pernice nel pero viene nominata per tutte e 12 le ripetizioni, e dunque 1 pernice x 12 ripetizioni = 12 pernici. Le due tortore vengono nominate 11 volte, e dunque 11 x 2 = 22 tortore. Le tre gallinelle sono richiamate 10 volte, quindi 10 x 3 = 30 gallinelle. I 4 calling birds ritornano 9 volte, dunque 9 x 4 = 36. Per questo gli anelli d'oro sono 40, perché sono 5 anelli nominati 8 volte. Tutto chiaro adesso? Ad ogni modo ecco qui sotto un video di questa canzone.