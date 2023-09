A Natale su Prime Video arriva un nuovo film con Eddie Murphy

Natale + Eddie Murphy = Una poltrona per due? Per Natale 2023, Prime Video prova a tenere gli stessi addendi ma a cambiare il risultato, nella speranza forse di quantomeno scalfire questa tradizione (in realtà solo italiana). E dunque ecco tutto quello che c'è da sapere su Buon Natale da Candy Cane Lane, il nuovo film comico con Eddie Murphy che uscirà su Prime Video per le feste, nonché il primo film effettivamente natalizio con il grande comico.

Quando esce Buon Natale da Candy Cane Lane

Il film uscirà dal giorno venerdì 1 dicembre su Prime Video.

Di cosa parla il nuovo film con Eddie Murphy

Eddie Murphy è il protagonista di questa avventurosa commedia delle feste su un uomo con la missione di vincere il concorso annuale del suo quartiere per la casa con la miglior decorazione natalizia. Dopo che Chris (Eddie Murphy) stringe inavvertitamente un accordo con un'elfa birichina di nome Pepper (Jillian Bell) per avere più chance di vittoria, quest'ultima lancia un incantesimo che porta in vita i "12 giorni di Natale" creando scompiglio in tutta la città.

Con il rischio di rovinare le feste a tutta la sua famiglia, Chris, sua moglie Carol (Tracee Ellis Ross) e i loro tre figli devono imbarcarsi in una corsa contro il tempo per riuscire a spezzare l'incantesimo di Pepper, combattere subdoli personaggi magici e salvare il Natale per tutti.

Il cast di Buon Natale da Candy Cane Lane

Oltre a Murphy, il cast di star include Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede, Chris Redd, D.C. Young Fly, Thaddeus J. Mixson, Genneya Walton, Lombardo Boyar, Madison Thomas, Riki Lindhome, Danielle Pinnock, Timothy Simons e Anjelah Johnson-Reyes.

Il regista Reginald Hudlin, Murphy e il produttore Brian Grazer, per la prima volta tornano nuovamente insieme dopo il loro successo del 1992 Il principe delle donne (Boomerang).

La sceneggiatura è di Kelly Younger, ispirata ai suoi ricordi d'infanzia del periodo delle feste natalizie a Candy Cane Lane, a El Segundo in California. Il film è scritto da Kelly Younger, prodotto da Ron Howard, Brian Grazer, Eddie Murphy, Karen Lunder, Charisse Hewitt-Webster; produttore esecutivo è Doug Merrifield



Il regista Reginald Hudlin ha dichiarato: "Non vedo l'ora che il mondo veda Buon Natale da Candy Cane Lane. Per tutta la vita ho sognato di girare un film di Natale, ma con un taglio fresco e sorprendente. Eddie Murphy e questo cast esilarante riescono veramente a portare il divertimento, è super natalizio e vi emozionerà".