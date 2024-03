Call My Agent Italia 2, le location della seconda stagione della serie Sky

Anche nella seconda stagione, Call My Agent Italia è una serie da "dolce vita". Nel senso che la serie di Sky è, per dirla con le parole del produttore esecutivo Francesco Beltrame, "la serie che rappresenta il cuore moderno del cinema italiano", e di conseguenza le riprese della serie includono luoghi simbolo del cinema nel nostro Paese. Se siete curiosi di conoscere le location di Call My Agent Italia 2, dunque, eccole presentate dallo stesso Beltrame.

Le location di Call My Agent Italia 2: dov'è l'agenzia CMA

"Direttamente connessa ai talent, ai set cinematografici e ai grandi eventi che disegnano questo mondo" la serie "richiedeva un'ambientazione di alto e unico livello; abbiamo deciso quindi di dare un'impronta contemporanea come i protagonisti che raccontiamo, abbinata all'unicità classica della Città Eterna".

Per questo motivo, ha spiegato Beltrame, "Piazza del Popolo diventa la naturale location per raccontare l'esterno della nostra Claudio Maiorana Agency. Il cuore pulsante di una Roma diurna, viva, rapida e risolutrice. Da qui parte ogni nostra storia e qui giunge a compimento. L'interno dell'agenzia, da noi interamente studiato e progettato, è stato ricostruito nei teatri di posa degli Studios, ex Stabilimenti De Paolis".

I luoghi delle riprese esterne a Roma di Call My Agent Italia 2

Le location esterne si trovano per la maggior parte all'interno del centro di Roma, "puntando sulla bellezza iconica della città e mescolandola con i maggiori interventi architettonici degli ultimi anni. Dall'imponenza di Giordano Bruno a Campo de' Fiori, alla balera in Largo dei Librari passando per la modernità della sala proiezioni del MACRO" dice ancora il produttore esecutivo della serie remake della francese Dix pour Cent.

Call My Agent Italia 2 a Venezia, dove è stata girata

L'ultimo episodio della seconda stagione si svolge in un altro luogo simbolo del cinema italiano, ovvero Venezia, in occasione dell'80ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Tra suite, spiagge, ville e canali, la serie è stata effettivamente girata sul tappeto rosso del Festival di Venezia.

"Queste sono le location della seconda stagione di Call My Agent - Italia, a cui si alternano set cinematografici ricostruiti nei posti più disparati. Una scatola nella scatola. Giusta commistione tra finzione e realtà; tra il mondo reale e quello di finzione a cui fa riferimento" conclude Beltrame.