Celebrity Hunted 4, il cast e le anticipazioni della nuova stagione

Come prevedibile, Prime Video ha annunciato il rinnovo per la quarta stagione del cast del reality thriller Original italiano, Celebrity Hunted – Caccia all'uomo. E soprattutto, sono stati annunciati i nomi del cast di 8 vip partecipanti alla nuova stagione dello show.

I nomi dei partecipanti

I nuovi concorrenti sono quindi l'attore Raoul Bova con la moglie, l'attrice Roci?o Mun?oz Morales, la modella e star televisiva Belen Rodriguez con la sorella, la modella e influencer Cecilia Rodriguez, il rapper Guè e il cantante Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Quando esce Celebrity Hunted 4

La nuova stagione di Celebrity Hunted sarà disponibile in streaming su Prime Video nel 2024.

Come funziona Celebrity Hunted

Per i pochi che ancora non conoscono lo show prodotto da Endemol Shine Italy e basato su una serie originale creata dalla britannica Shine TV, Celebrity Hunted – Caccia all'uomo è un reality thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l'Italia, nel tentativo di mantenere l'anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche.

A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker. I "cacciatori" potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di video sorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la "caccia".

Chi sono i partecipanti di Celebrity Hunted 4

Raoul Bova, impegnato sul grande e piccolo schermo ha da sempre dedicato le sue energie all'impegno sociale. Il ruolo interpretato in Capitano Ultimo è quello a cui è più legato. Ha sostenuto Sergio De Caprio nella creazione di una Fondazione Onlus e della "Casa Famiglia Capitano Ultimo", nel Parco della Mistica, alla periferia Sud-Est di Roma, con lo scopo di sconfiggere la cultura della diversità di natura etnica, religiosa, sociale o fisica accogliendo minori disagiati ai quali viene data un'istruzione e una formazione che permetta loro di intraprendere un lavoro onesto. È al fianco dell'associazione "Io Ci Sono" per la ricostruzione di centri polifunzionali nelle zone del centro Italia colpite dal sisma nel 2016. Nel 2010, durante la cerimonia della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, viene nominato FAO Good Will Ambassador. Nel 2005 decide di cercare e produrre storie in cui poteva esprimersi liberamente a livello attoriale, creativo e produttivo dando vita a una sua Società di Produzione Cinematografica. L'intento è quello di dare spazio a progetti con valore sociale, che possano, attraverso il cinema e la televisione, diffondere messaggi che portino a far riflettere. Produce Sbirri, docu-film sul mondo della polizia e della droga, che sia al cinema che in Tv riscuote un notevole successo di pubblico e critica. Presenta a Bruxelles il cortometraggio 15 Seconds, contro la pena di morte, patrocinato da Parlamento Europeo, Presidenza della Repubblica, Ministero degli Affari Esteri, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Pubblica Istruzione. Co-produce Io, l'altro che parla di razzismo e preconcetti e di come il modo di vedere "gli altri" sia cambiato dopo l'11 settembre. Con MediaFriends produce due corti sociali: Graffiti e Amore Nero, quest'ultimo girato come manifesto contro la violenza sulle donne, interpretato da Michelle Hunziker ed esordio alla regia dello stesso Raoul. Il corto riceve un encomio ufficiale del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Lavora con alcuni dei nomi più influenti dell'industria cinematografica nazionale e internazionale. Produce in collaborazione con Mediaset serie televisive di successo come Fuoco Amico Task Force 45, Come un Delfino con le musiche di Ennio Morricone e Come un Delfino - La serie. Il suo debutto come attore avviene in Una storia italiana per la regia di Stefano Reali, da allora recita accanto ad Anthony Quinn, Sophia Loren, Giancarlo Giannini, Michele Placido, F. Murray Abraham, Sylvester Stallone, Carole Bouquet, Diane Lane, Sarah Jessica Parker, Angelina Jolie e tanti altri. Protagonista di alcune delle serie televisive di maggior successo, come le più recenti Buongiorno mamma e Don Matteo, è ora sul set della seconda stagione di quest'ultima e de I Fantastici 5, dove si affronta il tema della disabilità giovanile, mentre presto lo vedremo sul grande schermo nel film Greta e le favole vere.

Rocío Muñoz Morales nasce a Madrid nel 1988. Dopo aver mosso i primi passi nella moda e nella danza, studia per diventare attrice. Nel 2012 fa il suo ingresso nel cinema italiano nel film di Paolo Genovese Immaturi - Il Viaggio e qualche anno dopo viene scelta come protagonista femminile della fortunata serie Un Passo Dal Cielo su Rai1. Nel 2015, affianca Carlo Conti nella conduzione del 65° Festival di Sanremo durante le cinque serate. Nello stesso anno torna su Rai1 come protagonista del film Tango Per La Libertà di Alberto Negrin, e negli anni successivi, è nel cast di diversi film per il cinema come All Roads Lead To Rome con Sarah Jessica Parker, Tu Mi Nascondi Qualcosa, fino ai più recenti They Talk To me, Tre Sorelle, (Im)perfetti criminali e Una Gran Voglia Di Vivere. Rocío alterna il suo lavoro di attrice in Italia ad una carriera che procede parallelamente in Spagna. Conduce per TVE1 programmi di successo e sono inoltre numerose le campagne pubblicitarie che la vedono come testimonial. Appassionata anche di teatro e scrittura, nel 2017 debutta come protagonista in Certe Notti, ed in seguito in Di' Che Ti Manda Picone, Love Letters, Sherlok Holmes e i Delitti di Jack lo Squartatore e Fiori D'acciaio, mentre nel 2021 pubblica il suo primo romanzo dal titolo Un Posto Tutto Mio edito da Sonzogno, per il quale si aggiudica il Premio Margutta per la letteratura, seguito, lo scorso anno, da Dove Nasce Il Sole. Nel Settembre 2022 calca il red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia in qualità di Madrina. Attualmente è in onda in prima serata di RaiUno nei panni di conduttrice al fianco di Massimo Ranieri nello show di prima serata Tutti I Sogni Ancora In Volo. Rocío è un'attrice naturalizzata italiana, amata non solo per la sua eleganza e e per la sua bellezza ma anche per la professionalità e l'amore con i quali affronta ogni suo progetto.

Belen Rodriguez, conduttrice, modella, attrice, imprenditrice. Inizia la sua carriera a 17 anni come modella in Argentina, negli USA e in Messico e ottiene subito un grande successo. Dal 2005, prosegue la sua carriera in Italia e nel 2007 arriva in tv conducendo il programma comico di Rai3 Taiyo Yamanouchi Tintoria. Seguono, negli anni, tantissimi altri programmi: Il Circo Massimo Show (Rai 3), Pirati (Rai2), L'Isola dei famosi (Rai2), dove si classifica seconda, Scherzi a parte (Canale 5), Sarabanda (Canale 5), di cui incide anche la sigla, esordendo così come cantante, Stiamo tutti bene (Rai2), il Festival di Sanremo, nel 2010, al fianco di Toto Cutugno nella serata dei duetti, e nel 2011 e nel 2012 (per le prime due serate) come conduttrice con Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis, Colorado, Radio Italia Live (con Enrico Ruggeri, da Piazza Duomo nel 2012), Arena di Verona, lo spettacolo sta per iniziare (Canale 5, nel 2015 al fianco di Paolo Bonolis), Italia's Got Talent (per tre edizioni su Canale 5), Tu sì que vales (Canale 5, dal 2014 al 2022), Amici (nel 2012 nel corpo di ballo), Pequenos Gigantes (Canale 5), Le iene (Italia1). Diverse anche le esperienze come attrice: ha debuttato al cinema con Natale in Sudafrica, e poi è stata protagonista di Se sei così, ti dico sì e doppiatrice del film d'animazione Gladiatori di Roma. Parallelamente, negli anni, ha sempre continuato la sua carriera di modella, è stata la protagonista del calendario di Max (2008), ha posato per Playboy, è stata testimonial di numerosi marchi, anche a livello mondiale, ed è stata protagonista anche dello spot Tim. Come imprenditrice, nel 2014 è nata la linea di costumi da bagno, fuori acqua e accessori Me-Fui, pensata e realizzata insieme a sua sorella Cecilia Rodriguez, mentre nel 2021 ha fondato, insieme ai suoi fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez, il progetto Hinnominate, una collezione loungewear di abbigliamento per uomo e donna. Inoltre, da febbraio 2023 è disponibile negli store Mar De Margaritas: il nuovo brand di moda ideato e creato da Belén e dedicato a tutte le donne.

Cecilia Rodriguez è un'imprenditrice digitale, modella, influencer e anche conduttrice di origini argentine che si è trasferita in Italia all'età di 18 anni per stare vicino alla sorella maggiore Belen. Cecilia negli anni guadagna molta popolarità grazie alle partecipazioni ai reality show L'Isola dei famosi (2015) e Grande Fratello VIP (2017). In quest'ultimo programma, oltre alla popolarità, trova anche l'amore, è qui che ha conosciuto il suo attuale compagno e promesso sposo Ignazio Moser. È attivissima su Instagram e vanta quasi 5 milioni di follower. Con il tempo è riuscita a trasformare la sua grande passione per la moda in lavoro. Come imprenditrice è co-founder di brand di successo come Me Fui (costumi), Hinnominate (abbigliamento) e di Qlhype, piattaforma di vendita al dettaglio di moda online con marchi esclusivi ed emergenti, che offre una selezione di articoli nuovi e usati. Negli anni è stata ed è testimonial di brand di moda e accessori e vanta numerose capsule create da lei in collaborazione con noti brand. Dal 2020, per tre anni, è stata co-conduttrice insieme al fidanzato Ignazio Moser, di Ex On The Beach noto programma di Mtv Italia.



Guè (Cosimo Fini) è nato a Milano nel 1980. Rapper tra i più influenti e rispettati in Italia, fin dall'inizio della sua carriera diventa un punto di riferimento per la scena hip hop italiana, e successivamente per l'intero panorama musicale. Dopo aver pubblicato nel 2000 il primo EP di culto 3 MC's al cubo con le Sacre Scuole (trio formato da lui, Jake La Furia e Dargen D'Amico), con Jake La Furia e il produttore Don Joe dà vita ai Club Dogo, gruppo con cui dal 2003 al 2014 pubblica sette album in studio, imponendosi all'attenzione di pubblico e critica e aprendo la strada al successo del rap italiano anche in classifica e sui media generalisti. Nel 2011 esce il suo primo progetto da solista, Il ragazzo d'oro (disco d'oro), a cui seguono Bravo ragazzo (2013, disco di platino) e Vero (2015, disco di platino), per l'iconica etichetta discografica Def Jam Recordings con cui è il primo artista italiano a firmare. Nel 2016, insieme all'amico di sempre Marracash, pubblica Santeria (doppio disco di platino e infinita sequenza di certificazioni per i singoli). È del 2017 il suo quarto album solista, Gentleman (doppio platino), e, nello stesso anno Guè è l'artista italiano più ascoltato su Spotify. Nel settembre 2018, con il suo nuovo team, BHMG, e con la direzione artistica di Charlie Charles, pubblica Sinatra (disco di platino), che anticipa la sua prima volta live al Forum di Milano e la prima partecipazione, nel 2019, al Festival di Sanremo (come ospite di Mahmood nella serata dei duetti). Ad aprile 2019 è uno dei giudici di The Voice of Italy (Rai2). Nel giugno del 2019 pubblica a sorpresa il concept EP Gelida estate. Nel 2020 pubblica Mr. Fini (doppio platino) dove dimostra, ancora una volta, la sua assoluta centralità e rilevanza nel panorama attuale. Nell'aprile 2021 viene annunciata l'uscita del nuovo capitolo del mixtape di GUÉ PEQUENO & DJ HARSH: Fastlife vol. 4 che segue e si aggiunge all'uscita dell'edizione celebrativa de Il Ragazzo D'Oro – 10 anni dopo, che celebra i dieci anni di carriera dell'artista multi-platino e figura di riferimento centrale del genere che non ha mai smesso di tracciare nuovi percorsi e dettare nuove regole. Nel 2021 Guè torna con un nuovo album: GVESVS (doppio disco di platino), riferimento non solo all'impatto quasi messianico che il rapper ha avuto sulla scena hip hop italiana, ma anche un dato biografico, visto che Guè è nato il 25 dicembre. A gennaio 2023, appena 13 mesi dal precedente lavoro, Guè torna con Madreperla, prodotto interamente da Bassi Maestro, leggenda della scena a cui è legato da un rapporto ventennale di stima e amicizia. Ad oggi Madreperla è già certificato disco di platino.

Ernia, all'anagrafe Matteo Professione, nasce 29 anni fa e cresce nelle strade della periferia ovest di Milano, dove viene a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni '00, l'hip hop in primis. Con i suoi primi due album, Come uccidere un usignolo (disco di platino) e 68 (doppio disco di platino), riesce in poco tempo a raggiungere un ruolo di primo piano nell'attuale scena musicale italiana, confermandosi un artista di grande rilievo grazie agli ottimi risultati di critica e di pubblico. Nel 2020 pubblica uno degli album più fortunati dell'anno: Gemelli, che fa il pieno di certificazioni (4 dischi di platino per l'album e complessivamente 15 certificazioni tra oro e platino per le singole tracce, di cui 6 dischi di platino per il singolo Superclassico e 4 dischi di platino per il singolo Ferma a guardare). Il 21 maggio 2021 vede l'uscita di una nuova versione del progetto, arricchita da brani inediti, dal titolo Gemelli Ascendente Milano. Il 18 novembre 2022 pubblica il suo quarto album Io non ho paura, certificato disco di platino e seguito dal suo primo tour nei palazzetti, sold-out in tutte le date. Dopo l'uscita dello street single Lewandowski X, che chiude un'amatissima saga del rap durata dieci anni, Ernia si prepara a un lungo tour estivo, anticipato dall'uscita della hit radiofonica Parafulmini, con il featuring di Fabri Fibra e Bresh e la produzione di Zef.

Brenda Lodigiani, nata a Sant'Angelo Lodigiano nel 1987, debutta in televisione come ballerina nel programma Central Station (Comedy Central), per poi diventare conduttrice del programma per bambini Disney 365 su Disney Channel. Prosegue la sua carriera televisiva in numerosi programmi e serie tv: Scorie, La villa di lato, Quelli che il calcio, Total Request Live on the Road, L'almanacco del Gene Gnocco, Coca Cola Lip Dub @ MTV, Red Bull Flugtag, Via Massena 2, Bye bye Cinderella, Glob, Fuoriclasse 3, Shot time, Alex & co. Collabora con la Gialappa's Band in vari programmi. Nel 2023 fa parte del cast della terza stagione di LOL - Chi ride e? fuori. Insieme a Germano Lanzoni recita nei video de il Milanese Imbruttito in cui interpreta l'Imbruttita. Esordisce al cinema nel 2013 con Un fidanzato per mia moglie, nel 2014 e? nel cast del film Italiano medio. Ha recitato nei film diretti dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, Si muore tutti democristiani (2017), Mollo tutto e apro un chiringuito (2021), Domino 2023 nel 2022. E? anche attrice teatrale, la vediamo impegnata in numerose rappresentazioni tra il 2011 e il 2016: Addio al nubilato, Filippo al circo, Il poeta e Mary, 5 racconti sull'amore (due spettacoli scritti da Stefano Benni, con il quale Brenda Lodigiani prende parte a numerosi reading in giro per la penisola), La bisbetica domata. Tra il 2010 e il 2013 e? stata anche conduttrice radiofonica di due trasmissioni: Traffic, su Radio Rai2, e Stile Libero, in onda su R101. Dal 2022 partecipa al podcast Dungeons & Deejay.

Herbert Ballerina, pseudonimo di Luigi Luciano (Campobasso, 7 marzo 1980), è un attore, comico e conduttore radiofonico italiano. Dopo la laurea al DAMS di Bologna, si trasferisce a Milano ed entra a far parte della Shortcut Productions di Marcello Macchia ed Enrico Venti (in arte Maccio Capatonda e Ivo Avido), prima come assistente e poi come attore e autore. Con Maccio è protagonista, con lo pseudonimo di Herbert Ballerina, di numerosi trailer umoristici trasmessi all'interno dei programmi televisivi Mai dire Lunedì e Mai dire Martedì. Sempre con la Shortcut Productions partecipa come attore a vari format per la web tv di Fox Italia, Floptv.tv e Tatami per Rai 3. Nel 2011 esordisce al cinema nel film di Checco Zalone Che bella giornata. Dal 24 gennaio 2011 entra a far parte del programma radiofonico Lo Zoo di 105 insieme ai due colleghi Marcello Macchia ed Enrico Venti. Nel 2013 fa parte del cast principale della serie televisiva Mario, dove interpreta principalmente il ruolo di Ginetto, ma anche il "passante di professione" Pino Cammino. Dal 4 giugno 2014, sempre su MTV, è protagonista di Testa di calcio. Nel 2015 esce nei cinema il film Italiano medio di Maccio Capatonda, in cui ha più di una parte. Un anno dopo, entra a Le Iene con il ruolo di Ansiaman. Nel 2016 è protagonista del film Quel bravo ragazzo di Enrico Lando. L'anno dopo è lo pseudoinviato del PrimaFestival di Sanremo, è il vicesindaco Marino Peluria nel film Omicidio all'italiana ed è nel cast di Colorado. Dal 2018 appare nella trasmissione Quelli che il calcio, accanto a Federico Russo nel cosiddetto Pub, un bar di Milano dal quale si collegano in diretta. Nel 2019 recita nel film L'Agenzia dei bugiardi. Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo. Nel 2021-22 è nel cast fisso di Il giovane Hold (Rai Play), Honolulu (Italia 1), Stasera tutto è possibile (Rai Due) e Bar stella (Rai Due). È inoltre tra i protagonisti di La befana vien di notte 2, regia di Paola Rinaldi e nel cast di Uomini da marciapiede per la regia di Francesco Albanese. Nel 2021 è nel cast della serie Tutta colpa di Freud.