Celebrity Hunted 4: Raoul Bova spavaldo (8), Belen spensierata (7,5), Gué minimo sforzo (4)

Belen e Cecilia Rodriguez in Celebrity Hunted 4

Celebrity Hunted è tornato su Prime Video con la sua quarta stagione. Il reality che quattro coppie composte da personaggi famosi fuggire senza smartphone, soldi e strumenti attraverso l'Italia per non farsi prendere da un gruppo di "cacciatori" esperti di intelligence che gli sta alle calcagna dà il via al suo quarto capitolo che promette divertimento, azione e tante sorprese con un cast a dir poco stellare. Nella nuova edizione dello show prodotto da Endemol Shine Italy, ci sono infatti alcuni dei personaggi più chiacchierati del momento dalle sorelle Rodriguez, per la prima volta insieme in un reality alla coppia di attori, nonché marito e moglie, Raoul Bova e Rocio Moralez. Non manca la quota comica composta da Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina, reduci dalla terza edizione di LOL e, infine, la coppia musicale composta dai rapper Ernia e Guè. Chi la scamperà e, soprattutto, come se la sono cavata questi nuovi protagonisti di Celebrity Hunted alle prese con la fuga del secolo?

Celebrity Hunted 4: uno show né carne né pesce e un cast che funziona a metà

La quarta edizione di Celebrity Hunted conferma quello che abbiamo sempre pensato su questo titolo Prime Video. Bella l'idea, carino il format ma l'ibrido tra reality show e serie tv scripted non funziona proprio. Perché? Per il semplice fatto che viene meno la spontaneità di un reality show che lascia spazio a quello che sembra essere un copione già scritto e "recitato" da personaggi che dovrebbero essere se stessi in questa avventura ma che, per forza di cose, devono sottostare a una trama che deve assecondare le necessità di un montaggio da "serie tv". Un ibrido che nella teoria può anche starci ma nella pratica è troppo "costruito" per conquistare il pubblico.

Al di là di questo, la quarta stagione di Celebrity Hunted ha un pregio che sta nel suo cast, o meglio, in metà di questo perché alcuni personaggi funzionano sullo schermo decisamente meglio di altri. Un plauso va fatto a Raoul Bova perché l'attore che conosciamo tutti per la sua compostezza ed educazione ha mostrato un lato spavaldo, avventuroso e divertente di sé inaspettato ma molto piacevole. Bella anche l'interazione con sua moglie Rocio, compagna di vita ma anche buona alleata in un'avventura come questa.

Brave anche le sorelle Rodriguez che portano sullo schermo un po' di sana goffaggine mostrandosi impacciate, un po' fifone e anche teneramente svampite. Un'immagine di loro decisamente più onesta e meno patinata rispetto a quella con cui siamo abituati a vederle sui social media. Il risultato? Molto piacevole per il pubblico che può scoprire un lato inedito del loro carattere e conoscerle un po' più a fondo e soprattutto al di là della loro immagine. In più va specificato che quando Belen ha girato questa serie stava attraversando un momento difficilissimo della sua vita privata quindi complimenti a questa donna per lo sforzo che è riuscita a fare nell'accantonare il dolore per cercare di divertirsi pur con il cuore spezzato.

La parte meno riuscita di questo cast sta sia nella coppia Brenda Lodigiani-Herbert Ballerina dove lei gioca un po' troppo a fare la "dominante" del duo lasciando poco spazio a Ballerina di poter esprimere tutta la sua comicità e genuinità di cui avremmo voluto vedere di più. E poi Guè ed Ernia la cui partecipazione a questo reality sembra più un "favore" che ci fanno che un divertimento personale. Guè va avanti nello show giusto perché deve facendo letteralmente il minimo sforzo e mostrano pochissimo della sua personalità. A trasciarlo è un Ernia che cerca di fare del suo meglio ma che non può fare il lavoro per due.

Voto: 6