Citadel rinnovata per la stagione 2 e "regala" il primo episodio

Com'era ampiamente prevedibile, dato il budget speso, Prime Video ha rinnovato la serie "principale" di Citadel per una seconda stagione, oltre a confermare i due spinoff già in produzione, di cui uno italiano con Matilda De Angelis. Non solo: Prime ha anche comunicato che "regalerà" la prima puntata di Citadel ai non abbonati (forse in risposta alle nuove politiche di Netflix?). Facciamo quindi il punto sull'universo creato dai fratelli Russo.

Prime Video annuncia Citadel 2

Prime Video ha annunciato il 25 maggio che la serie Citadel sarà rinnovata per una seconda stagione, con Joe Russo alla regia di tutti gli episodi e l'executive producer David Weil nuovamente nel ruolo di showrunner. Lo spy thriller - interpretato da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, e con Lesley Manville e Stanley Tucci - continua a godere di uno straordinario successo in tutti i Paesi del mondo, tra cui l'India, l'Italia, il Brasile, il Sudafrica, il Regno Unito e gli Stati Uniti. È la seconda nuova serie originale più vista di Prime Video al di fuori degli Stati Uniti, e la quarta più vista in tutto il mondo.

La prima puntata in streaming anche per i non abbonati

Tutti gli episodi della prima stagione di Citadel saranno disponibili per gli spettatori di Prime Video da venerdì 26 maggio. Con tutti gli episodi della prima stagione di Citadel disponibili per il binge watching, il primo episodio sarà reso disponibile anche per coloro che non dispongono di un abbonamento Prime. Al di fuori degli Stati Uniti, il primo episodio di Citadel sarà disponibile senza abbonamento Prime su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo da venerdì 26 maggio a domenica 28 maggio.

Citadel, gli spinoff in produzione

Citadel è il debutto di un franchise globale epocale. Con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo,?Citadel?e le serie seguenti attraversano il globo con storie interconnesse. Ogni serie dell’universo Citadel è creata, prodotta e girata localmente sul territorio, e ha per protagonisti i?migliori talenti, andando a formare un franchise globale peculiare. Altre serie sono già in produzione in Italia e in India, interpretate rispettivamente da Matilda De Angelis, Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu.