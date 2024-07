"Citadel: Diana", svelati trailer e data di uscita dello spinoff italiano con Matilda De Angelis

A più di un anno dai primi annunci, Citadel: Diana ha una data di uscita ufficiale e un nuovo teaser trailer. Lo spinoff italiano di Citadel, la maxi serie tv / franchise creata dai fratelli Russo per Prime Video, è quasi pronto. Il prossimo capitolo nello Spyverse dei Russo ha come protagonista Matilda De Angelis (The Undoing, La legge di Lidia Poet).

Il cast e la produzione di Citadel: Diana

Citadel: Diana è prodotta da Cattleya e ha per showrunner ed executive producer Gina Gardini, con Riccardo Tozzi, Marco Chimenz e Giovanni Stabilini anch'essi nel ruolo di executive producer, mentre Emanuele Savoini è co-executive producer.

Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Ostot, Scott Nemes di AGBO e David Weil (Hunters) sono executive producer di Citadel: Diana e di tutte le serie nell'universo globale di Citadel. Midnight Radio è executive producer di Citadel: Diana e tutte le serie nell'universo globale di Citadel.

Citadel: Diana è diretta da Arnaldo Catinari e sviluppata da Alessandro Fabbri, che ricopre anche il ruolo di head writer, ed ha scritto la serie con Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini e Giordana Mari.

Come già annunciato, nel cast al fianco di Matilda De Angelis ci sono anche Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro.

I teaser trailer di Citadel: Diana

Queste le prime immagini di Matilda De Angelis in Citadel: Diana.

E questo il teaser trailer pubblicato a luglio 2024

Quando esce Citadel: Diana

Tutti i sei episodi della nuova serie di spionaggio usciranno su Prime Video in tutto il mondo il giorno giovedì 10 ottobre.