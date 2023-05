Citadel, rivelati titolo e data di uscita dello spinoff italiano con Matilda De Angelis

Dopo una lunga attesa, Prime Video ha rivelato il titolo dello spinoff italiano di Citadel, la serie creata dai fratelli Russo per dare il via al cosiddetto "Spyverse" (ovvero universo di spie) sulla piattaforma streaming di Amazon, con varie serie ambientate in tutto il mondo di cui appunto la prima è quella italiana. Di seguito tutte le informazioni su cast, data di uscita e produzione.

Titolo e protagonista dello spinoff italiano di Citadel

E dunque, il titolo del prossimo capitolo è Citadel: Diana, con la già annunciata protagonista Matilda De Angelis. Un primo teaser che svela un entusiasmante assaggio di ciò che arriverà con l'espandersi dello Spyverse di Citadel in questo nuovo capitolo è visibile alla fine dell'ultima puntata della prima stagione serie "madre" Citadel, uscita venerdì 26 maggio.

Proprio in occasione del finale della prima stagione, oltre a rinnovare Citadel per una stagione 2, Prime Video ha reso disponibile il primo episodio di Citadel anche ai non abbonati.

Quando esce Citadel: Diana

La serie italiana di Citadel uscirà ovviamente solo su Prime Video nel 2024.

Il cast di Citadel: Diana

Citadel: Diana è stata creata, prodotta e girata in Italia, e le riprese sono terminate all'inizio di quest'anno. La serie è prodotta da Cattleya (ZeroZeroZero) - parte di ITV Studios- e ha per showrunner ed executive producer Gina Gardini, con Riccardo Tozzi, Marco Chimenz e Giovanni Stabilini anch'essi nel ruolo di executive producer, mentre Emanuele Savoini è co-executive producer. Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Ostot, Scott Nemes di AGBO e David Weil (Hunters) sono executive producer di Citadel: Diana e di tutte le serie nell'universo globale di Citadel. Midnight Radio è executive producer di Citadel: Diana e tutte le serie nell'universo globale di Citadel.

Citadel: Diana è diretta da Arnaldo Catinari e sviluppata da Alessandro Fabbri, che ricopre anche il ruolo di head writer, ed ha scritto la serie con Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini e Giordana Mari. Come già annunciato, nel cast al fianco di Matilda De Angelis ci sono anche Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro.