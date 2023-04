Come sono i primi episodi di Citadel, la mastodontica nuova serie Prime Video

I due protagonisti di Citadel

Oggi, venerdì 28 aprile, sono usciti i primi due episodi della prima stagione di Citadel, la gigantesca serie tv creata per Prime Video dai fratelli Russo (quelli di Avengers: Endgame) costata finora qualcosa come 300 milioni di dollari, e che ha già in produzione due stagioni spinoff dello stesso universo, ambientate una in India e una proprio in Italia (con Matilda De Angelis).

Questo per dire che Amazon ha investito davvero molto in questa produzione, che quindi è parecchio ambiziosa (un po' meno di Gli Anelli del Potere, ma non troppo). Eppure, ha già ricevuto diverse critiche, ma prima di vedere a cosa si riferiscono riassumiamo brevemente la trama dei primi due episodi di Citadel.

Il riassunto di Citadel, finora (SPOILER)

La serie è ambientata in un futuro prossimo in cui lungo le Alpi italiane corrono treni di lusso con sedili panoramici. Seduta c'è Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas, di recente in Matrix Resurrections e prima in Quantico), agente di Citadel in missione segreta.

A lei si avvicina Mason Kane (Richard Madden, il Rob Stark di Game of Thrones per capirci), collega e - a quanto pare - ex partner anche nella vita reale. Lei è sorpresa, ma il loro capo Bernard Orlick (Stanley Tucci) ha pensato di darle una mano nell'acciuffare un pericoloso criminale russo che sta trasportando una borsa di uranio.

E così Mason ingaggia un combattimento con la guardia del corpo del criminale, mentre Nadia lo seduce e poi gli punta una pistola. Peccato, però, che sia tutta un'imboscata ordita dalla Manticore, un'agenzia creata dalle 8 famiglie più ricche del mondo (tra cui gli Zani, in Italia) che ha ordito un mega piano per uccidere tutte le spie della leggendaria Citadel, l'agenzia creata invece per difendere l'umanità da tutti i cattivi, comprese le agenzie di spionaggio nazionali.

Quindi sul treno viene fatta esplodere una bomba, che ovviamente non ammazza i nostri due eroi. Però, entrambi perdono completamente la memoria, e ricominciano una nuova vita da zero. Con Mason che ha messo su famiglia e Nadia che ha aperto un ristorante a Valencia. E qui ci fermiamo per non raccontare proprio tutta la trama dei primi due episodi, ma vi riproponiamo il trailer.

Perché vedere e perché evitare Citadel

Tornando alle critiche, a Citadel viene innanzitutto rimproverato il fatto che quei 300 milioni di dollari non si vedono sullo schermo, nel senso che almeno finora non si sono visti particolari effetti speciali o scene d'impatto che possano giustificare quella somma.

In realtà, come sanno anche i detrattori di Citadel, i costi di questa serie sono gonfiati a causa del fatto che i Russo a un certo punto hanno fatto un cambio di showrunner per divergenza di vedute; e quando è arrivato David Weil (Hunters, Solos) si sono dovute rigirare moltissime scene per assecondare le nuove scelte di produzione.

Altre critiche, emerse soprattutto su media statunitensi, riguardano il fatto che i dialoghi serratissimi servano a nascondere una trama esile, o che i due protagonisti e la loro avvenenza siano il principale motivo per guardare una serie che - secondo le accuse - ha già detto tutto nei primi episodi e non si capisce come andrà avanti per anni.

Detto ciò, a noi questi primi due episodi sono piaciuti. In particolare, ci è piaciuto il fatto che la serie si è presa i suoi tempi per raccontarci la vita dei protagonisti dopo l'incidente, ma poi è entrata subito in azione. Poi magari le prossime puntate ci smentiranno, ma per il momento non possiamo che promuovere Citadel.