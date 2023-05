Citadel, la mega-serie Prime Video è la seconda più vista di sempre al debutto

Citadel, la serie tv dei fratelli Russo che ha fatto il suo debutto (dopo anni di riprese e produzione costati già 300 milioni di dollari) venerdì 28 aprile, è tra le serie più viste di sempre all'esordio nella storia di Prime Video.

Ad annunciarlo è stata Jennifer Salke, la massima rappresentante di Prime Video, in un suo post su Instagram in cui ha scritto: "Citadel è la serie numero 1 su Prime! Nel suo debutto, questo show ha attratto uno dei più vasti pubblici globali nella storia di Prime Video: che incredibile risultato per una nuova e originale proprietà intellettuale".

Citadel è la seconda serie più vista al debutto su Prime Video

Un riferimento abbastanza vago, che comunque starebbe a indicare che Citadel è attualmente lo show più visto su Prime. Ma ad essere più precisi, secondo il magazine Deadline Citadel sarebbe la serie più vista di sempre al debutto su Prime Video.

Il primo posto? Ovviamente de Gli Anelli del Potere, che fece registrare, secondo quanto detto all'epoca da Amazon, 25 milioni di spettatori nel giorno del suo debutto.

Dopo il record (negativo) di costi per la prima stagione, quindi, arriva un record positivo per la serie di spionaggio con Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, la cui seconda serie tv è già stata girata in Italia. Ma i primi conti veri si faranno alla fine della prima stagione.