"Billy Walsh", il teen drama che capisci alla prima scena ma guardi fino alla fine

Avete presente quei film per ragazzi, o teen drama per dirla in inglese, di cui si capisce tutta la trama non dico dal trailer ma anche solo dalla prima scena, che tuttavia per qualche motivo ci tengono incollati allo schermo fino ai titoli di coda?

Bene, se avete risposto di sì allora dovreste vedere How to date Billy Walsh (nella traduzione italiana l'appuntamento è diventato amore e quindi Come far innamorare Billy Walsh), film britannico uscito venerdì 5 aprile 2024 su Prime Video.

Un film che avremmo guardato volentieri anche solo per rivedere Kunal Nayyar, l'adorato (almeno da noi) Raj di The Big Bang Theory, ma che alla fin fine si fa seguire volentieri. E dunque iniziamo questa recensione con il riassunto senza spoiler della trama di How to date Billy Walsh.

Di cosa parla "Come far innamorare Billy Walsh"

Il film inizia dalla fine o quasi. Nel senso che nelle prime scene conosciamo Archie (Sebastian Croft, che qualche anno fa ha fatto la parte del giovanissimo Ned Stark in un paio di episodi di Game of Thrones) e lo vediamo in condizioni diciamo particolari: sporco, con la faccia piena di scritte e con un principio di rasatura in testa, mentre sta per arrivargli in faccia una fetta di torta lanciata da una compagna di classe che evidentemente non è sua amica.

Chi invece è sua amica è Amelia detta Milly (Charithra Chandran). I due anzi sono migliori amici praticamente dalla nascita, come lo sono i loro padri e come lo erano le loro madri prima che la mamma di Milly morisse (e il padre è appunto Kunal Nayyar).

Beh, a dirla tutta Archie è da sempre segretamente innamorato di Milly, e quindi eccoci all'inizio della storia. I nostri due amici hanno 17 anni e si preparano per gli ultimi mesi nella loro scuola privata tipicamente britannica, e Archie è finalmente pronto a dichiarare il suo amore, quando…

Quando nella loro scuola arriva, direttamente dagli USA da dove si è trasferito col padre, il Billy del titolo: bello, bellissimo, irresistibile. Anche per Milly, che ha un colpo di fulmine.

Che farà Archie? Che cosa succederà alla sua amicizia con Milly? E lei riuscirà - se non a far innamorare - almeno ad avere un appuntamento con Billy Walsh? Non ve lo diciamo, ma probabilmente lo immaginate: ad ogni modo ecco il trailer ufficiale del film.

Perché vedere un film prevedibile come questo

Se avete visto anche il trailer, è quasi certo che a questo punto abbiate un'idea abbastanza precisa di come finisce il film. Ma non è certo per la sua imprevedibilità che vediamo un film come How to date Billy Walsh. Semmai lo guardiamo nonostante, o forse proprio perché sappiamo come andrà a finire ma vogliamo goderci il tragitto.

Vogliamo immedesimarci nei personaggi, ripensando a quando avevano quell'età. Sapendo che ci sarà un lieto fine, che magari ci è mancato a 17 anni.

E allora Come far innamorare Billy Walsh scorre via con piacere, strappando qualche sorriso qua e là e regalando la giusta dose di romanticismo adolescenziale. Un film senza pretese, che non fa finta di averle e che proprio per questo risulta tutto sommato godibilissimo. Perfetto per una serata in leggerezza.

Voto: 6.4