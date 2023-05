Tre film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Se state cercando le ultime novità del catalogo di Prime Video, vi diciamo subito che questa settimana esce la seconda stagione della docu-serie The Ferragnez. Siete avvisati.

Nell'attesa, o al posto di, vi proponiamo tre film. Quello appena uscito è il bellissimo (e premiatissimo) Le otto montagne, e sempre in tema di bei film italiani, in scadenza c'è My name is Tanino, capolavoro di Paolo Virzì. Tra i titoli prossimi alla cancellazione c'è anche l'hollywoodiano Il sapore del successo, con Bradley Cooper e Sienna Miller.

Le otto montagne (film 2022) - data di uscita 15 maggio

Le otto montagne racconta la storia di un’amicizia. Un’amicizia nata tra due bambini che, divenuti uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri ma, per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tornare sulla via di casa. Con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Lupo Barbiero.

The Ferragnez 2 (serie show Original) - data di uscita 18 maggio

The Ferragnez – La serie per la seconda stagione riporta sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria.

La giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram. Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 29 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes “Most Powerful Fashion Influencer” a livello globale; Fedez è un imprenditore e artista poliedrico con all’attivo oltre 86 dischi di platino e più di 14,6 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1 e host del grande successo LOL – Chi ride è fuori.

My name is Tanino (film 2003) - data di scadenza 20 maggio

Il siciliano Tanino si innamora di Sally, americana in vacanza in Italia, e parte per gli USA, ma non tutto sarà come si aspettava. Con C. Fortuna, R. McAdams.

Il Sapore Del Successo (film 2015) - data di scadenza 15 maggio

Per avere un ristorante tutto proprio e l'agognata terza stella Michelin, uno chef deve abbandonare le cattive abitudini e tirar fuori il meglio da quello che ha a disposizione, compreso l'aiuto della bellissima Helen. Con Bradley Cooper, Sienna Miller.

