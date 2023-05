Sei film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Inizio di settimana di riposo per la Festa dei Lavoratori, e con maltempo in diverse zone d'Italia: se state cercando suggerimenti per decidere cosa guardare su Prime Video, siete capitati nel posto giusto.

Tra i nuovi arrivi del catalogo (nel week end vi aggiorneremo sulle nuove puntate delle serie già uscite) vi segnaliamo la sesta stagione di Riverdale, il film horror Halloween Kills e soprattutto il nuovo film Amazon Original Uno splendido disastro.

Passando ai titoli in scadenza, vi segnaliamo l'imperdibilissimo Freaks Out (davvero, se non lo avete ancora visto non fatevelo sfuggire), e poi un remake 2019 del classico Remi e due film di quasi vent'anni fa con cast da stropicciarsi gli occhi. A voi la scelta!

Riverdale 6 (serie tv 2022) - data di uscita 1 maggio

La sesta stagione di Riverdale ha inizio con uno speciale arco narrativo intitolato "Rivervale". Ripartendo dal finale della quinta stagione, con Archie e Betty che cercano di far funzionare di nuovo la loro relazione, proprio mentre sta per esplodere una bomba piazzata da Hiram Lodge sotto il letto di Archie. Stranamente, sembra che questa non esploda.

Halloween Kills (film 2021) - data di uscita 1 maggio

La notte di Halloween in cui Michael Myers è tornato non è ancora finita. Michael riesce a liberarsi dalla trappola di Laurie Strode per riprendere il suo bagno di sangue rituale. Mentre Laurie lotta per la sua vita in seguito alla colluttazione con Michael, incoraggia sua figlia Karen, la nipote Allyson e tutta Haddonfield a ribellarsi contro questo mostro inarrestabile.

Uno splendido disastro (film Original 2023) - data di uscita 5 maggio

Abby Abernathy, matricola al college, non vede l'ora di dedicarsi ai suoi studi e iniziare la sua nuova vita da studentessa, ma i suoi piani vengono subito frustrati dall'incontro con il compagno di studi Travis "Mad Dog" Maddox, un affascinante attaccabrighe. Travis è l'esempio di quello che Abby vuole, e deve evitare. Solleticato dalle resistenze di Abby al suo infallibile sex appeal, Travis le propone una semplice scommessa che li vedrà compagni di stanza per un mese. Non hanno idea che potrebbero aver fatto l'incontro della loro vita.

Freaks Out (film 2021) - data di scadenza 3 maggio

Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro "fenomeni da baraccone" restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia.

Una voce nella notte (film 2006) - data di scadenza 3 maggio

Gabriel Noone è un romanziere di successo e conduce da anni un programma radiofonico notturno. Entra in possesso dello scioccante manoscritto del quattordicenne Pete Logand che racconta nei dettagli gli orrori di un'infanzia negata dalle continue molestie subite dai genitori e dai loro amici. Colpito dalla storia, Gabriel si mette in contatto telefonico con il ragazzo e la sua assistente sociale. Con Robin Williams.

Remi (film 2019) - data di scadenza 6 maggio

Daniel Auteuil nel commovente adattamento dal classico per l'infanzia di H. Malot "Senza famiglia". Le avventure di Remi al fianco del musicista girovago Vitalis.

Patto col Diavolo (film 2004) - data di scadenza 6 maggio

Bez Stone è uno scrittore che vede il proprio manoscritto rifiutato dall'editore Daniel Webster e, dopo aver perso il lavoro, uccide accidentalmente una donna con la macchina da scrivere. L'uomo allora, non si lascia sfuggire l'occasione che gli si presenta di cambiare la sua vita, e vende l'anima al diavolo. Con Alec Baldwin, Anthony Hopkins, Jennifer Love Hewitt.

