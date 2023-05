Sei film (più i sequel) e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Ci sono due eventi da non perdere questa settimana su Prime Video: il finale della prima stagione della serie Ragazze Elettriche e l'uscita in streaming del film Air, quello sulla creazione delle scarpe di Michael Jordan.

Per il resto, in attesa delle prossime novità, vi segnaliamo un po' di film in scadenza. Inoltre, per Undisputed e The Conjuring vi abbiamo messo anche i link agli altri film delle rispettive saghe disponibili sulla piattaforma di Amazon. Ma soprattutto, ci pare doveroso segnalarvi che tra qualche giorno scadrà anche Tutta la vita davanti, film tratto dal romanzo Il mondo deve sapere, di Michela Murgia (a cui inviamo il nostro abbraccio). E quindi, come sempre, a voi la scelta.

Air (film Original 2023) - data di uscita 12 maggio

Il film sulla creazione delle scarpe di Michael Jordan con Ben Affleck e Matt Damon uscirà in streaming su Prime dopo gli ottimi risultati ottenuti nei botteghini di tutto il mondo.

Ragazze Elettriche finale di stagione (serie Original 2023) - data di uscita 12 maggio

Arriva il nono e ultimo episodio della prima stagione di The Power - Ragazze Elettriche. Il titolo è The Shape of Power, tradotto: la forma del potere.

One Last Dance (film 2003) - data di scadenza 10 maggio

Il destino di una compagnia di danza è affidato a tre ballerini sul viale del tramonto. Gli artisti decidono di riprovarci mettendo in scena uno show che era stato scritto per loro ma che non erano mai riusciti a completare. Avranno, così un' ultima possibilità per realizzare un sogno perduto e nella danza troveranno la forza per superare le difficoltà della vita. Con Patrick Swayze.

Undisputed 2 (film 2007) - data di scadenza 13 maggio

Il campione dei pesi massimi della boxe George Chambers, si trova in Russia per disputare incontri di pugilato, quando viene nuovamente incastrato per possesso illecito di droga. Da qui ricominciano le sue avventure con gli incontri clandestini disputati nel carcere di massima sicurezza. Il campione in carica è il russo Yuri Boyka imbattuto da ormai troppo tempo.

L'evocazione - The conjuring (film 2013) - data di scadenza 13 maggio

Ed e Lorraine Warren, investigatori del paranormale, sono chiamati ad aiutare una famiglia terrorizzata da una spaventosa presenza in una casa isolata, in quella che sarà l'indagine più impegnativa della loro carriera.

Shelter (film 2015) - data di scadenza 13 maggio

Quando si incontrano e si innamorano, Hannah e Tahir hanno una cosa in comune: sono entrambi senza tetto che vagano sulle strade di New York. Per capire come siano giunti a questa condizione, è necessario risalire al loro passato, e conoscere le loro storie personali, fatte di perdita, amore, speranza e redenzione. Presto, i due capiranno che hanno bisogno l'uno dell'altra.

Tutta la vita davanti (film 2008) - data di scadenza 20 maggio

Commedia grottesca di Virzì, sul mondo del precariato. Marta, neo-laureata in filosofia, finisce a lavorare in un call center.

