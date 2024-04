Sei film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

La Pasqua è passata, ma ad aprile Prime Video ha riservato diverse sorprese ai propri spettatori, e allora diamo uno sguardo ai nuovi contenuti e ai titoli in scadenza del catalogo di Prime.

Da oggi è finalmente in arrivo l'esilarante quarta edizione di LOL: chi ride è fuori, e questo è un appuntamento imperdibile. Dopo aver visto le prime 4 puntate uscite oggi, potete dedicarvi a qualche film.

Tra le novità vi segnaliamo l'agrodolce I migliori giorni, i romantici Música e Come far innamorare Billy Walsh e il fantascientifico Time Wars. Infine, tra i contenuti in scadenza, vi segnaliamo Driven e Marcia per La Libertà. A voi la scelta e buona settimana!

LOL: Chi ride è fuori stagione 4 (show Original) - data di uscita 1 aprile

Torna lo show dei record con un cast di professionisti della risata: Diego Abatantuono, Loris Fabiani, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, l'arbitro e conduttore Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, e da Lillo Petrolo, nel ruolo di overacting coach.

I migliori giorni (film 2023) - data di uscita 3 aprile

A Natale tutti più buoni? A Capodanno tanti buoni propositi? A San Valentino amore amore amore e l’8 marzo viva le donne? Quattro episodi, ognuno incentrato su una festività, per un film corale che sonda l’animo umano nell’affrontare le feste. Con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta.

Música (film Original) - data di uscita 4 aprile

Ambientato nel New Jersey, Música è basato sulla vita dello scrittore, regista e star Rudy Mancuso. È una storia d'amore e di formazione che segue un aspirante creativo affetto da sinestesia, che deve fare i conti con un futuro incerto, mentre affronta le pressioni dell'amore, della famiglia e della sua cultura brasiliana.

Come far innamorare Billy Walsh (film Original) - data di uscita 5 aprile

I giovani Amelia (Charithra Chandran) e Archie (Sebastian Croft) sono migliori amici sin dall'infanzia. Archie ha sempre condiviso le batttaglie di Amelia ridendo delle sue battute, mantenendo segreto il suo amore per lei. Proprio quando ha il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti, Amelia perde la testa per Billy Walsh (Tanner Buchanan), il nuovo studente americano appena arrivato. Archie ha il cuore spezzato e fa di tutto per cercare di tenere Amelia e Billy lontani l'uno dall'altra, ma così facendo li avvicina sempre più rischiando di perdere la sua migliore amica.

Time Wars (film 2023) - data di uscita 5 aprile

Il geniale inventore Ethan Blake è a capo di una spedizione scientifica e di un team di ricerca che viene mandato in una remota isola su cui sono stati rilevate numerose anomalie elettromagnetiche. Sull'isola nulla è come sembra: i concetti di spazio e tempo sembrano essere ben diversi da quelli cui sono stati abituati, passato presente e futuro sembrano fondersi insieme e coesistere.

Driven (film 2001) - data di scadenza 4 aprile

Un giovane pilota di successo è nel bel mezzo di una stagione di campionato e sta perdendo il controllo. Un ex campione della Formula CART viene chiamato per affiancarlo e offrirgli sostegno.

Marcia per La Libertà (film 2017) - data di scadenza 4 aprile

La vita di Thurgood Marshall, un giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America. La sua storia è straordinaria perché è stato il primo afroamericano a far parte della Corte. Con Chadwick Boseman.

