Sei film e cinque serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Inizia di lunedì un luglio che sarà sicuramente pieno di appuntamenti imperdibili, almeno su Prime Video. Ma a essere onesti, questa settimana di veramente nuovo c'è "solo" il film Space Cadet, che esce giovedì.

E allora, se avete già finito My Lady Jane e lo scorso episodio di The Boys 4, vi segnaliamo l'arrivo in catalogo della nona stagione di Naruto Shippuden. E se vi piacciono gli anime, occhio che stasera è l'ultima chance per vedere prima che vengano cancellati dal catalogo tre serie cult come Pollon, Capitan Harlock e Holly e Benji Forever (il "remake" del 2002).

A proposito di titoli in scadenza, qui sotto trovate una ricca selezione di film prossimi alla cancellazione: dateci un'occhiata, scegliete i vostri preferiti e programmateli per i prossimi giorni. Buona settimana!

Space Cadet (film Original - genere commedia) - data di uscita 4 luglio

Tiffany "Rex" Simpson (Emma Roberts) ha sempre sognato di andare nello spazio, ma la sua vita non sta andando come pianificato. Determinata a cambiare le cose, punta in alto e con il tocco "di abbellimento" e di supporto della sua migliore amica Nadine (Poppy Liu),il suo "dottorato" la fa atterrare nell'ultra competitivo programma di addestramento della NASA. Ormai dentro fino al collo, Rex si affida al suo rapido intuito, al suo fegato e alla sua determinazione per diventare la prima della sua classe. I direttori del programma della NASA Pam (Gabrielle Union) and Logan (Tom Hopper) prendono ovviamente nota, ma riuscirà questa ragazza della Florida a superare l'addestramento e arrivare tra le stelle prima che la sua copertura salti? Scritto e diretto da Liz W. Garcia, (Purple Hearts, The Sinner), Space Cadet è una commedia sul potere di essere sé stessi, inseguendo i propri sogni e mirando alle stelle.

Naruto Shippuden stagione 9 (serie tv anime) - data di uscita 1 luglio

Naruto vaga per le strade del Villaggio della Foglia, addolorato per la morte di Jiraiya. Incapace di superare il senso di perdita, Naruto ripercorre i suoi ricordi di Jiraiya. Cosa può aiutare Naruto, con il cuore spezzato, a rimettersi in piedi? Nel frattempo, anche Tsunade è scossa dalla morte del suo più caro amico e alleato.

Nella tana dei lupi (film 2018) - data di scadenza 6 luglio

Una banda di rapinatori prepara il colpo del secolo alla Federal Reserve Bank: 30 milioni di dollari in bigliettoni. Ma il detective O'Brien non è d'accordo.

Lock e Stock - Pazzi Scatenati (film 1999) - data di scadenza 3 luglio

Quattro poco di buono si ritrovano seriamente - molto seriamente- in debito con un tizio dell'East End e i suoi scagnozzi dopo una partita a carte truccata.

Monster's Ball - L'ombra Della Vita (film 2002) - data di scadenza 5 luglio

Una spietata, razzista guardia carceraria con il vizio dell'alcol che lavora al braccio della morte, mette in discussione il suo atteggiamento quando si innamora della moglie afroamericana dell'ultimo prigioniero che ha giustiziato.

C'era una volta Pollon (serie anime 1983) - data di scadenza 2 luglio

L'unica figlia del dio Apollo, Pollon, è una deliziosa ragazzina a cui non è stato ancora concesso l'onore di essere una vera dea, ma che spera di diventarlo presto. La sua non completa padronanza dei poteri sovrannaturali e il suo innato istinto a ficcare il naso dappertutto complicano la vita serena ed imperturbabile del Monte Olimpo gettando lo scompiglio nei destini di uomini ed eroi.

Holly & Benji Forever (serie anime 2002) - data di scadenza 2 luglio

Holly, Benji e i loro compagni hanno affrontato tantissime partite, per prepararli ora alla loro sfida più importante: i primi Mondiali in Asia!

Capitan Harlock (serie anime 1979) - data di scadenza 2 luglio

Il capitano Harlock, un pirata spaziale conosciuto su tutta la Terra, è l'unico uomo che vede avvicinarsi la crisi imminente. Gli unici uomini che ascoltano le parole di Harlock sono i membri del suo equipaggio sulla nave spaziale Arcadia, un faro di libertà per l'umanità intera!

Secretary (film 2002) - data di scadenza 5 luglio

Una giovane donna, appena uscita da una casa di cura, trova lavoro come segretaria in uno studio legale, dove il rapporto con il datore di lavoro presto si trasforma in una relazione con risvolti sadomasochistico

Punto debole (Split Image) (film 1982) - data di scadenza 3 luglio

Peter Fonda, Karen Allen e James Woods recitano in questo sconvolgente dramma su una ginnasta del college che si innamora di una giovane donna che fa parte di una comune. Ben presto, si ritrova inestricabilmente coinvolto nel culto, rinunciando alla sua precedente identità.

La baia di Eva (Eve's Bayou) (film 1998) - data di scadenza 10 luglio

Negli anni '60 un affascinante medico della Louisiana sembra avere tutto dalla vita, ma lo mette a rischio a causa della sua debolezza per le donne attraenti. Smascherato dalla figlia più piccola, riuscirà a rimettere insieme la sua famiglia distrutta prima che sia troppo tardi?

