Cinque film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Se la scorsa settimana il titolo da non perdere su Prime Video era Prisma 2, questa settimana c'è un'altra serie tv in uscita che non potete proprio perdervi: stiamo parlando della quarta stagione della magnifica The Boys (può essere utile anche un ripasso di Gen V).

Per il resto, se state cercando suggerimenti per scegliere cosa vedere su Prime, vi segnaliamo l'arrivo in catalogo, questi giorni, del film da Oscar Moneyball e della settima stagione di Dragon Ball Z (la stagione della fusione per battere Majinbu, per capirci).

Infine, dando un'occhiata tra i titoli in scadenza, vi consigliamo il capolavoro Il Grande Freddo, il romantico Amore tra i rami, il magico The Ninth Gate e l'action Killing Season. A voi la scelta e buona settimana!

The Boys stagione 4 (serie tv Original USA) - data di uscita 13 giugno

Il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader di The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

Moneyball - L'arte di vincere (film 2012) - data di uscita 11 giugno

Il general manager degli Oakland Athletics, Billy Beane, si ribella al sistema e sfida le convenzioni quando si trova costretto a ricostruire una squadra di terz'ordine con un budget a dir poco limitato. A dispetto dell'opposizione da parte della vecchia guardia, dei media, dei fan e del loro stesso allenatore, Beane, con l''aiuto di un giovane economista laureato a Yale, non solo sarà in grado di mettere insieme un gruppo su cui nessuno avrebbe puntato una lira, ma soprattutto riuscirà in quello che mai nessun manager aveva tentato, cambiando per sempre il modo di giocare a baseball.

Dragon Ball Z (serie anime, stagione 7) - data di uscita 9 giugno

Trunks e Goten provano finalmente la fusione! Ma grazie a questa loro nuova capacità, riusciranno a sconfiggere Majinbu? Lo scontro finale tra i nostri eroi e il loro nemico più potente inizia ora.

Il grande freddo (film 1984) - data di scadenza 20 giugno

Quindici anni dopo il liceo, sette amici ex sessantottini si trovano al funerale di uno di loro.

Amore tra i rami (film 2018) - data di scadenza 15 giugno

Aimee Roarke prende sempre le difese degli altri e, quando l'amata quercia della città sta per essere abbattuta, lei si assume la responsabilità di cercare di salvarla. Con Ashley Williams, Trevor Donovan e Marilu Henner.

The Ninth Gate (film 2008) - data di scadenza 15 giugno

Dean Corso è un esperto di libri rari che ama i lussi della vita. Quando gli viene chiesto di rintracciare un pericoloso libro di stregoneria, si ritrova intrappolato nell'inquietante mondo della magia nera, che presto comprende essere ben oltre la sua portata.

Killing Season (film 2013) - data di scadenza 16 giugno

Benjamin Ford è un ex soldato americano, veterano di guerra, ritiratosi sugli Appalachi per dimenticare la guerra di Bosnia nella quale ha combattuto. Un giorno, un turista europeo di nome Emil Kovac bussa alla sua porta e nasce un legame d'amicizia tra i due. Ma tutto cambia quando Ford scopre che Kovac in realtà è un soldato in cerca di vendetta. Con Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia.

