Cinque film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Un'altra settimana calda per gli abbonati di Prime Video: come ogni lunedì, eccoci a darvi una mano per scegliere cosa guardare tra novità e titoli in scadenza.

Tra i nuovi arrivi, segnaliamo innanzitutto la seconda stagione di The Summer I Turned Pretty, ma se i teen drama non fanno per voi ci sono anche due film, ovvero il thriller The Ritual Killer (la rima è voluta) e la commedia francese Il consiglio studentesco.

Per quanto concerne invece i contenuti prossimi alla cancellazione dal catalogo, abbiamo selezionato tre film: il celeberrimo Justice League nella versione di Zack Snyder; il meno noto ma dotato di un super cast La Rosa Velenosa; e infine la commedia romantica Press Play. A voi la scelta!

L'estate nei tuoi occhi stagione 2 (serie tv Original 2023) - data di uscita 14 luglio

Modalità di uscita degli episodi: il 14/7 i primi tre episodi, a seguire un episodio a settimana

Un tempo Belly era solita contare i giorni che la separavano dal ritorno a Cousins ??Beach, ma con Conrad e Jeremiah che continuano a litigare per il suo amore e il ritorno del cancro di Susannah, non è sicura che l'estate sarà più la stessa. Quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell'amata casa di Susannah, Belly dovrà riunire la banda e decidere una volta per tutte dove andrà il suo cuore.

Muti - The Ritual Killer (film 2023) - data di uscita 11 luglio

Incapace di superare la morte della figlia, il detective Boyd si avventura nella ricerca di un serial killer che uccide le sue vittime secondo un brutale rito tribale chiamato "Muti". L'unica persona che può aiutare Boyd è il dottor Mackles, un antropologo che nasconde un inconfessabile segreto. Con Morgan Freeman.

Il consiglio studentesco (film Exclusive) - data di uscita 12 luglio

Bob, Romane, Max e Vinz, quattro amici quarantenni conosciutisi al consiglio studentesco della Facoltà di Economia e Commercio, si ritrovano, loro malgrado, invischiati con una nuova generazione di studenti durante un weekend "senza limiti" sulle Alpi.

Zack Snyder's Justice League (film 2021) - data di scadenza 15 luglio

Bruce Wayne raduna una squadra di metaumani per proteggere il mondo da un'incombente minaccia di proporzioni catastrofiche.

La Rosa Velenosa (film 2020) - data di scadenza 15 luglio

Carson Phillips, investigatore privato, viene coinvolto dalla sua ex-moglie in una indagine relativa all'uccisione del fidanzato della figlia. L’indagine prenderà una piega inaspettata. Con John Travolta, Morgan Freeman, Brendan Fraser.

Press Play - La musica della nostra vita (film 2022) - data di scadenza 16 luglio

Una donna scopre di poter salvare l'amore della sua vita, quando realizza che la musicassetta che avevano realizzato anni addietro assieme ha il potere di farla viaggiare nel tempo.

