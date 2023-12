Quattro film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Fuori fa freddo e non vi va di uscire? Vi capiamo, ed ecco perché ogni lunedì vi diamo i nostri consigli streaming per decidere cosa guardare su Prime Video nel corso della settimana.

Tra le serie tv vi segnaliamo la nuova spagnola I Farad e soprattutto la seconda stagione di Reacher. Tra i film, da poco è uscito il film natalizio francese Un Natale stupefacente, mentre tra i titoli in scadenza vi segnaliamo le commedie Bad Teacher: Una Cattiva Maestra e Che Fine Hanno Fatto I Morgan? e l'epico sequel Blade Runner 2049. A voi la scelta e buona settimana!

I Farad (serie Original) - data di uscita 12 dicembre

Marbella, anni '80: Oskar sogna di aprire una palestra e, con l'aiuto di Sara Farad, finisce per introdursi nell'affascinante mondo della Costa del Sol con il suo jet set, le sue eccentricità e la sua geopolitica. Questo nuovo mondo gli si apre grazie ai Farad, una famiglia che gli offre un futuro, ma con il più inaspettato dei mestieri: il traffico di armi. Serie in otto episodi con Miguel Herrán (Money Heist) e Susana Abaitua (Patria).

Reacher stagione 2 (serie Original) - data di uscita 15 dicembre

La seconda stagione di Reacher inizia quando l'ex investigatore della polizia militare Jack Reacher (Alan Ritchson) riceve un messaggio in codice che lo informa che i membri della sua ex unità dell’Esercito, l'Unità Speciale di Investigazione del 110° MP, saranno misteriosamente e brutalmente uccisi uno ad uno. Strappato dal suo vagabondare, Reacher si riunisce con tre dei suoi ex commilitoni, diventati famiglia d’elezione, per investigare: Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan), contabile forense per la quale Reacher ha da tempo un debole, e David O'Donnell (Shaun Sipos), padre di famiglia dalla parlantina veloce e dal coltello a serramanico. Insieme, iniziano a ricostruire il puzzle di un mistero in cui la posta in gioco diventa sempre più alta e che li porta a chiedersi chi li abbia traditi e chi sarà il prossimo a morire. Utilizzando la sua inimitabile miscela di intelligenza e forza, Reacher non si fermerà davanti a nulla per scoprire la verità e proteggere i compagni della sua unità. Se c'è una cosa che Reacher e la sua squadra sanno per certo è che non si scherza con l'Unità Speciale di Investigazione. In questa stagione, preparatevi a vedere Reacher e la sua Unità colpire duro.

Un Natale stupefacente (film Original 2023) - data di uscita 8 dicembre

Alla Vigilia di Natale, Greg preferisce andare in missione come infiltrato che stare con la famiglia. Per dargli una lezione, Babbo Natale lo spedisce dentro un famoso film di Natale, per salvare la famiglia indebitata del protagonista, Richard Silestone. Ma un errore nell'incantesimo, invia Richard al posto di Greg, nel mezzo della missione pericolosa contro una rete di narcotrafficanti.

Bad Teacher: Una Cattiva Maestra (film 2011) - data di scadenza 20 dicembre

Dopo essere stata lasciata dal ricco fidanzato, Elisabeth, sboccata insegnante delle medie con metodi poco ortodossi, ingaggerà un aspro duello con una collega per la conquista del professore modello della scuola, un supplente rampollo di una famiglia benestante. Con Justin Timberlake, Cameron Diaz, Jason Segel.

Che Fine Hanno Fatto I Morgan? (film 2009) - data di scadenza 21 dicembre

Hugh Grant e Sarah Jessica Parker sono i protagonisti di questa deliziosa commedia su come si può ritrovare l'amore nei luoghi più inaspettati. Due newyorchesi di successo, Paul e Meryl, cercano disperatamente di salvare il loro matrimonio. Quando diventano gli unici testimoni di un brutale omicidio, la polizia li inserisce nel programma di protezione testimoni e li spedisce in Wyoming.

Blade Runner 2049 (film 2017) - data di scadenza 22 dicembre

L'agente K della Polizia di Los Angeles scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard, un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni.

