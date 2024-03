Cinque film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Diciamo la verità: questa settimana non ci sono grandi novità nel catalogo di Prime Video, a parte la seconda parte di Invincible 2. E allora si può approfittare per recuperare i tanti titoli usciti di recente - da Antonia a Pensati Sexy, da Regina Rossa a Ricky Stanicky - oppure per rivedere il mitico Dragon Ball Z, da poco disponibile con la stagione 4, per celebrare la morte del suo inventore Akira Toriyama.

Altri titoli da poco entrati in catalogo sono i film Nope, Vengeance e Watcher, mentre tra i titoli in scadenza abbiamo selezionato due commedie italiane: Ti presento Sofia e Un boss in salotto. A voi la scelta e buona settimana.

Dragon Ball Z (serie tv anime 1993, stagione 4) - data di uscita 9 marzo

Il mondo sta vivendo un periodo di pace. Un giorno però, Gohan percepisce improvvisamente un'energia potente e si precipita fuori di casa. E a chi appartiene l'energia? Un nuovo nemico è in agguato.

Nope (film 2022) - data di uscita 10 marzo

Dopo la morte scioccante del padre, l’addestratore di animali hollywoodiano OJ e sua sorella Emerald, residenti in una solitaria valle della California meridionale, testimoniano una scoperta inquietante e agghiacciante nel loro vasto ranch, che tenteranno di documentare in video.

Vengeance (film 2022) - data di uscita 10 marzo

Un conduttore radiofonico di New York tenta di risolvere l'omicidio di una ragazza con cui ha avuto rapporti e si reca nel sud per indagare sulle circostanze della sua morte e scoprire cosa le è successo.

Watcher (film 2022) - data di uscita 10 marzo

Julia, americana sposata a un expat rumeno, arriva a Bucarest per iniziare una nuova vita. Ma quando in città emerge un serial killer che colpisce solo donne, lei nota un vicino che la fissa dalla finestra dirimpetto.

Invincible stagione 2 parte 2 (serie tv animata genere: azione) - data di uscita 14 marzo

Ancora provato dal tradimento di Nolan nella prima stagione, Mark lotta per ricostruire la sua vita mentre affronta una serie di nuove minacce, combattendo al contempo la sua più grande paura: quella di diventare suo padre senza nemmeno saperlo.

Ti presento Sofia (film 2018) - data di scadenza 15 marzo

Divertente remake di una commedia argentina con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Un papà devoto si innamora di una donna che detesta i bambini.

Un boss in salotto (film 2014) - data di scadenza 15 marzo

Cristina è un’energica meridionale trapiantata in un piccolo centro del Nord dove è riuscita a costruirsi una vita e una famiglia perfette insieme al marito, Michele e ai loro due figli. Un giorno Cristina, convocata in Questura, scopre che suo fratello Ciro - che non vede da 15 anni – è implicato in un processo di camorra e ha chiesto di poter trascorrere gli arresti domiciliari a casa sua.

