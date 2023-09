Quattro film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Questa settimana, volenti o nolenti, la "prima pagina" dei nostri consigli streaming dedicati agli abbonati di Prime Video spetta all'episodio speciale di Sanremo di The Ferragnez, lo show di Amazon sulla coppia più arcinota dello show business di casa nostra.

Ma se proprio non vi interessa, non mancano altri contenuti interessanti, tra quelli di nuova uscita e quelli in scadenza. Tra le novità segnaliamo la serie Wilderness e il film A Million Miles Away come contenuti Original, ma anche i film del 2023 Quando e Missing. Tra i titoli in scadenza, vi segnaliamo in particolare il bellissimo Brothers. A voi la scelta!

The Ferragnez: Sanremo Special (show Original) - data di uscita 14 settembre

The Ferragnez: Sanremo Special è un episodio speciale dello show Original italiano che segue l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

La settimana del Festival di Sanremo sta per cominciare. Chiara, dopo essersi preparata per mesi, è pronta per la sua prima esperienza come co-conduttrice televisiva del Festival di Sanremo. L'imprenditrice racconta i lunghi mesi di lavoro necessari per calcare un palco così importante. Anche Fedez è nella “città dei fiori”, il seguitissimo podcast Muschio Selvaggio approda a Sanremo, ma non è l'unico impegno lavorativo che lo vede coinvolto durante la settimana del Festival. Infine, un inaspettato colpo di scena scombina l'equilibrio della coppia che si confronta su passato e futuro. L'unico modo per scoprire davvero il dietro le quinte della vicenda sarà vedere l'episodio speciale. The Ferragnez: Sanremo Special è prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios.

Wilderness: Fuori controllo (serie tv Original) - data di uscita 15 settembre

Liv e Will sembrano avere tutto. Un matrimonio solido come la roccia. Una nuova vita entusiasmante a New York. Finché Liv non viene a sapere del tradimento. Partono per il viaggio che ha sempre sognato di fare. Per Will è un'occasione per farsi perdonare. Per Liv è una prospettiva molto diversa: un paesaggio dove gli incidenti accadono di continuo e il luogo perfetto per vendicarsi.

A Million Miles Away (film Original) 15 settembre

Ispirato alla vera storia dell'ingegnere aeronautico della NASA José Hernández, A Million Miles Away segue lui e la sua famiglia di agricoltori immigrati, in un viaggio lungo decenni: da un villaggio in Messico, ai campi della Valle di San Joaquin, fino alla Stazione Spaziale Internazionale. La determinazione di José culmina nell'opportunità di raggiungere una meta che sembrava impossibile. Il film è diretto da Alejandra Márquez Abella ed è interpretato da Michael Peña, Rosa Salazar, Bobby Soto, Sarayu Blue, Veronica Falcón, Julio César Cedillo, Garret Dillahunt ed Eric Johnson.

Quando (film 2023) - data di uscita 7 settembre

Giovanni ha 'dormito' per 31anni. Il giorno in cui, a piazza san Giovanni, si tenevano i funerali di Enrico Berlinguer l'asta di uno striscione gli è caduta in testa procurandogli un coma profondo durato così a lungo. Ora però il mondo in cui l'allora diciottenne si viene a trovare è decisamente cambiato. Con Neri Marcorè, Valeria Solarino, Fabrizio Ciavoni.

Missing (film 2023) - data di uscita 9 settembre

Dai registi di Searching arriva Missing, un avvincente mistero che ti farà dubitare di conoscere veramente le persone a te più care. Quando la madre (Nia Long) scompare mentre è in vacanza in Colombia con il suo nuovo compagno, June (Storm Reid) inizia a cercare risposte, ma la burocrazia internazionale la ostacola.

Brothers (film 2009) - data di scadenza 20 settembre

Quando un marine pluridecorato viene dato per disperso in Afghanistan, a casa, suo fratello minore, considerato la pecora nera della famiglia, inizia ad occuparsi di sua moglie e delle sue due figlie. Le conseguenze ribalteranno i ruoli e metteranno in discussione le fondamenta dell’intera famiglia.

