Sette film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Il Festival di Sanremo è finito, ed è tempo per chi l'ha seguito di tornare a dare uno sguardo alle ultime novità e ai contenuti in scadenza del catalogo di Prime Video.

Tra le serie tv non ci sono novità, ma vi invitiamo a recuperare i consigli streaming della scorsa settimana perché potreste esservi persi qualcosa: in scadenza, comunque, vi segnaliamo Lupin Zero.

Per quanto riguarda i film, oggi esce l'attesa commedia italiana Pensati Sexy, ma anche il nuovo biopic di Jennifer Lopez e, per i nostalgici sanremesi, Land of Bad con Russell Crowe. Infine, tra i film in scadenza segnaliamo l'italiano Il Tuttofare e, se vi mancano le scorse feste, qualche film a tema natalizio. A voi la scelta e buona settimana.

Pensati Sexy (film Original italiano - genere: commedia) - data di uscita 12 febbraio

Maddalena ha 30 anni e zero autostima. È la pecora nera della sua famiglia molto cattolica. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando Maddalena (Diana Del Bufalo) si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo! Da quel momento, un angelo custode entra nella sua vita: la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro se stessa alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice. Il film, diretto da Michela Andreozzi, ha un cast corale con Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Camilla Filippi, Jenny De Nucci, Fabrizio Colica e Valentina Nappi. Regia di Michela Andreozzi e sceneggiatura di Daniela Delle Foglie.

This Is Me... Now: A Love Story (film Original - genere: biopic) - data di uscita 16 febbraio

This Is Me... Now: A Love Story è Jennifer Lopez come non l'avete mai vista. Insieme al regista Dave Meyers, Jennifer ha creato un'odissea cinematografica di stampo narrativo, fatta di storie del mito e di guarigione personale. In concomitanza all'uscita del suo nuovo album in studio, che arriva a distanza di dieci anni dall'ultimo progetto, questo film Amazon Original spazia tra generi diversi e mostra il suo viaggio verso l'amore, attraverso i suoi stessi occhi. Con costumi fantastici, coreografie mozzafiato e camei di star, questa panoramica rappresenta un'intima retrospettiva del cuore resiliente di Jennifer.

Land of Bad (film Exclusive - genere: azione) - data di uscita 16 febbraio

Il pilota di droni dell'aeronautica militare Reaper (Russell Crowe) viene messo al servizio di una squadra di operazioni speciali nel sud delle Filippine che ha come missione quella di portare in salvo un informatore.

Quando però la missione di estrazione volge al peggio, il nuovo compito del pilota sarà quello di guidare il sergente Abel (Luke Hemsworth) in una disperata corsa verso la salvezza attraverso i territori nemici.

Lupin Zero stagione 1 (serie tv anime 2022) - data di scadenza 17 febbraio

Lupin Zero è una serie anime in 6 episodi. L'opera, ambientata negli anni '60, ci mostrerà un giovane Lupin III in azione, con avventure tratte dal manga di Monkey Punch unite a storie originali.

Il Tuttofare (film 2018) - data di scadenza 19 febbraio

Antonio, praticante in legge, sogna un contratto nello studio di Salvatore Bellastella. Per lui Antonio fa tutto: assistente, autista, cuoco. Superato l'esame di stato, Antonio può diventare socio dello studio. Ma c'è un ultimo favore da fare... Con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci.

Un desiderio sotto il vischio (film 2021) - data di scadenza 15 febbraio

Abbey, interior designer e madre single, accetta di decorare la villa di un affascinante uomo d'affari, Nick Sinclair, e di aiutarlo ad organizzare il suo gala di beneficienza di Natale per l'ospedale pediatrico della città. Tra i due nasce presto una forte attrazione, ma entrambi sono frenati da diverse motivazioni personali. L'atmosfera natalizia li aiuterà a superare i reciproci dubbi?

L'aroma dell'amore (film 2021) - data di scadenza 15 febbraio

Audrey e Matt si scrivono lettere per un anno e a Natale si incontrano per la prima volta.

Un week-end sulla neve (film 2019) - data di scadenza 18 febbraio

Cara, redattrice di una rivista, viene lasciata dal suo ragazzo alla vigilia di Capodanno. Decide così di disintossicarsi dalle relazioni. Spinta dalla sua direttrice a scriverne, parte per una vacanza sugli sci con la sua miglior amica, in cerca di ispirazione.

