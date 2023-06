Cinque film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

In cerca di consigli per decidere cosa guardare su Prime Video questa settimana? Date uno sguardo ai nostri suggerimenti pescati tra ultime novità e titoli in scadenza.

Tra i nuovi contenuti, vi segnaliamo il nuovo appuntamento con i tre matti di The Grand Tour, ma anche due bei film italiani come Grazie ragazzi e Il primo giorno della mia vita (con un cast pazzesco).

Tra i contenuti prossimi alla cancellazione, invece, vi segnaliamo tre film molto americani: Brooklyn's Finest (anche qui con un cast incredibile), Tracers e infine Copshop - Scontro a fuoco. A voi la scelta!

Grazie ragazzi (film 2023) - data di uscita 12 giugno

Antonio è un attore appassionato ma spesso disoccupato. Di fronte alla mancanza di offerte di lavoro, accetta un lavoro come insegnante in un laboratorio teatrale all'interno di un carcere. Con Antonio Albanese.

Il primo giorno della mia vita (film 2023) - data di uscita 15 giugno

Un uomo misterioso si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita per proporre loro un patto: una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita. Il suo intento è quello di offrire la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e aiutarle a trovare un nuovo senso alle proprie esistenze. Con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy; regia di Paolo Genovese.

The Grand Tour: Eurocrash (show Original) - data di uscita 16 giugno

Jeremy, Richard e James partono per l’Europa centrale per un viaggio che nessuno ha mai pensato di fare, con auto che nessuno si sognerebbe mai. Questo epico viaggio di 1400 miglia li porta da Danzica in Polonia, attraverso Slovacchia, Ungheria e Slovenia. Assaggiano un po’ di Formula 1 in stile sovietico, sono attaccati da arcieri letali, reclutano un famoso pilota da corsa e partecipano a uno spettacolare finale di Fast & Furious. Questo speciale arriva dopo la loro ultima uscita, A Scandi Flick, e sarà disponibile prima della loro prossima avventura, le cui riprese sono recentemente terminate in Mauritania.

Brooklyn's Finest (film 2010) - data di scadenza 20 giugno

A Brooklyn i poliziotti non sono tutti santi. C'è chi si è infiltrato troppo a lungo tra gli spacciatori e ora si è affezionato a loro, c'è chi non ha mai fatto nulla durante i suoi anni di servizio ma proprio nel primo giorno di pensione decide di agire da vero poliziotto e, infine, chi di fronte all'esigenza di comprare una casa nuova per moglie e figli è pronto a uccidere e rubare. Con Richard Gere, Ethan Hawke, Wesley Snipes.

Tracers (film 2015) - data di scadenza 20 giugno

Una bellissima ragazza che lavora assieme ad un gruppo di atleti di parkour per consegnare beni illegali in giro per New York, arruola un giovane corriere in bicicletta. Questi, nonostante le buone intenzioni, è disposto a tutto pur di fuggire dalla mafia cinese che lo insegue da tempo.

Copshop - Scontro a fuoco (film 2021) - data di scadenza 21 giugno

Un distretto di polizia sperduto nel Nevada diventa il campo di battaglia di un letale assassino, un astuto truffatore e una poliziotta alle prime armi.

