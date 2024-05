Sei film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Dopo la scorpacciata di serie tv della scorsa settimana, in questi giorni il catalogo di Prime Video segna l'uscita di una sola nuova serie tv, ovvero la seconda stagione di Outer Range. Per il resto, se state cercando suggerimenti per scegliere cosa guardare su Prime Video in questi giorni vi consigliamo ben sei film. Tra le novità c'è il (non tanto atteso, almeno da noi) sequel della commedia romantica Uno splendido disastro, mentre tra i titoli in scadenza abbiamo selezionato La Promessa, Suspect, La rivincita delle sfigate, Sharkwater Extinction e 3 donne al verde. A voi la scelta e buona settimana!

Outer Range 2 (serie tv Original USA) - data di uscita 16 maggio

Partendo dalle basi sapientemente gettate dalla prima stagione, che hanno messo in moto il mistero al centro della trama, arriva un’avvincente seconda stagione, ricca di colpi di scena, risvolti inaspettati e nuove strade per i personaggi, anticipati dalle prime immagini appena svelate.

Uno splendido disastro 2 - Il Matrimonio (film Exclusive) - data di uscita 17 maggio

Dopo il loro primo "Splendido Disastro", Abby e Travis non riescono a stare lontani dai guai… e infatti dopo una notte di follie a Las Vegas si ritrovano marito e moglie!

Insieme agli amici di sempre, con in tasca una vincita a poker di 6 zeri decidono di regalarsi la più divertente delle lune di miele in Messico, ma si sa, il caos non abbandona mai i nostri Trabby che si chiederanno: il matrimonio durerà o sarà solo un altro disastro preannunciato?

La Promessa (film 2001) - data di scadenza 19 maggio

Un capo della polizia in pensione promette di catturare l'assassino di un bambino. Con Jack Nicholson, Benicio Del Toro, Patricia Clarkson.

Suspect (film 1988) - data di scadenza 20 maggio

Una donna viene trovata assassinata lungo le sponde del fiume Potomac e Carl Anderson, veterano barbone sordomuto, viene accusato dell'omicidio. Il suo caso viene assegnato alla giovane avvocatessa d'ufficio Kathleen Riley che, nonostante le circostanze siano tutte contro il suo cliente, si convince della sua innocenza.

La rivincita delle sfigate (film 2019) - data di scadenza 20 maggio

Cosa succederebbe se alla vigilia del diploma ti accorgessi di non esserti goduto davvero gli anni del liceo perché troppo preso solo a studiare? Questo è quello che accade alle due protagoniste di questa divertente commedia teen che decidono di concentrare quattro anni di divertimento in un'unica indimenticabile e folle notte.

Sharkwater Extinction (film 2019) - data di scadenza 21 maggio

Sharkwater Extinction è un'avventura mozzafiato che segue il produttore Rob Stewart mentre racconta la milionaria pesca illegale degli squali e la corruzione politica dietro di essa.

3 donne al verde (film 2008) - data di scadenza 22 maggio

Bridget, Nina e Jackie, addette alle pulizie di una filiale della Federal Reserve e con una precaria situazione economica alle spalle, organizzano un piano per rubare del denaro che sta per essere distrutto

