Tre film e una serie tv da vedere su Prime Video nella settimana di Ferragosto

Entriamo nella settimana di Ferragosto, e anche per questi giorni in cui moltissimi saranno in vacanza abbiamo selezionato per voi le novità e i contenuti in scadenza da guardare su Prime Video.

Tra i nuovi titoli, vi segnaliamo la serie thriller Shelter, ma anche un film dell'anno scorso intitolato Till - Il coraggio di una madre. Tra i contenuti prossimi alla cancellazione, invece, vi segnaliamo il biopic americano su Thomas Edison e la commedia italiana Gli idoli delle donne. E buon Ferragosto!

Harlan Coben's Shelter (serie tv Original 2023) - data di uscita 18 agosto

Calendario uscita episodi: dal 18 agosto nuovi episodi ogni venerdì

Shelter segue la storia di Mickey Bolitar dopo che la morte improvvisa del padre lo porta a iniziare una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey. Mickey si trova subito coinvolto nella misteriosa scomparsa di una nuova studentessa della sua scuola, Ashley Kent, che lo porta a scoprire segreti inimmaginabili all'interno della loro tranquilla comunità di periferia. Con l'aiuto dei suoi amici - l'estroso Spoon e la riservata Ema - Mickey scardina l'apparente dormiente Kasselton per svelare un oscuro sotterraneo, che potrebbe contenere le risposte a decenni di sparizioni, morti, leggende e forse anche alla sua complessa storia familiare.

La nuova serie thriller in otto episodi è un adattamento dell'opera dell'autore bestseller del New York Times Harlan Coben. La serie è interpretata da Jaden Michael nel ruolo di Mickey Bolitar, Constance Zimmer nei panni di Shira Bolitar, Adrian Greensmith come Arthur "Spoon" Spindell, Abby Corrigan nel ruolo di Ema Winslow, Tovah Feldshuh nei panni Bat Lady, Sage Linder come Rachel Caldwell, Brian Altemus nel ruolo di Troy e altri ancora. Gli showrunner ed executive producer Harlan Coben e Allen MacDonald sono affiancati dagli executive producer Edward Ornelas e Erik Barmack. Charlotte Coben è producer e Patricia Cardoso è regista ed executive producer.

Till – Il Coraggio Di Una Madre (film 2022) - data di uscita 20 agosto

Till – Il Coraggio Di Una Madre è un film molto toccante sulla vera storia dell’incessante ricerca della giustizia da parte di Mamie Till-Mobley, il cui figlio di 14 anni, Emmett Till, in visita ai cugini in Mississippi, fu linciato nel 1955.

Edison - L'uomo che illuminò il mondo (film 2019) - data di scadenza 19 agosto

1880. Edison è sta per illuminare Manhattan e di sconvolgere gli americani. L'imprenditore Westinghouse è pronto ad incontrarlo per entrare in società. Ma Edison non ha tempo né per Westinghouse né per Tesla, che continua a blaterare che la corrente alternata è più efficace ed economica. L'incontro tra Tesla e Westinghouse riscriverà i piani di Edison e la storia dell'elettricità nel mondo.

Gli idoli delle donne (film 2022) - data di scadenza 23 agosto

Filippo è il gigolò più avvenente e desiderato in circolazione. Non spicca per intelligenza e acume, anzi, ma è incredibilmente sexy. Peccato però che a causa di un incidente Filippo debba sottoporsi a una plastica che gli stravolge i connotati facendolo risvegliare con un viso e un corpo completamente diversi, diversamente belli.

