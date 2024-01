Quattro film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Come ogni lunedì, anche oggi eccoci qui con i nostri consigli streaming pescati tra novità e contenuti in scadenza del catalogo di Prime Video. Iniziamo dalle ultime uscite: oltre al film del 2022 The Forgiven segnaliamo due serie tv Amazon Original, ovvero la commedia italiana No Activity - Niente da segnalare e la serie animata musical comedy Hazbin Hotel. Tra i titoli in scadenza, abbiamo scelto un film "d'autore" come Gattaca e poi due film meno impegnativi, ovvero L'Arte Della Truffa (con Emily Ratajkowski) e Come Lo Sai con tre star di Hollywood. A voi la scelta e buona settimana!

The Forgiven (film 2022) - data di uscita 15 gennaio

David e Jo, rispettivamente un medico e un’autrice di libri per bambini, arrivano in Marocco da Londra. Dopo un lungo pranzo, accompagnato da molto alcol, David, insiste per fare il lungo viaggio in auto da Tangeri alla festa. Ma quando due giovani uomini appaiono improvvisamente dall'oscurità e David perde il controllo della sua auto, un adolescente del posto di nome Driss, viene ucciso.

No Activity - Niente da segnalare (serie tv Original - genere commedia) - data di uscita 18 gennaio

Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un'attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Nel frattempo... “No Activity - Niente da segnalare”!

La serie vedrà protagonisti Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Alessandro Tiberi Completano il cast: Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, con Francesco Pannofino e con Diego Abatantuono.

Hazbin Hotel (serie animata per adulti Original - genere: musical comedy) - data di uscita 19 gennaio

Charlie, la principessa dell'Inferno, persegue il suo obiettivo apparentemente impossibile di riabilitare i demoni per ridurre pacificamente la sovrappopolazione del suo regno. Dopo uno sterminio annuale imposto dagli angeli, apre un hotel nella speranza che i clienti facciano "check-out" in Paradiso. Mentre la maggior parte dell'Inferno deride il suo obiettivo, la sua devota compagna Vaggie e la loro prima cavia, la star del cinema per adulti Angel Dust, restano al suo fianco. Quando una potente entità nota come il "Demone della Radio" si mette in contatto con Charlie per aiutarla nei suoi sforzi, il suo folle sogno ha la possibilità di diventare realtà. La serie musical comedy d'animazione per adulti è prodotta da A24 e da Bento Box Entertainment di FOX Entertainment e creata da Vivienne Medrano.

Gattaca - La porta dell’universo (film 1998) - data di scadenza 23 gennaio

Ethan Hawke, Uma Thurman, Alan Arkin e Jude Law sono alcuni degli interpreti di questo avvincente thriller fantascientifico in cui un uomo, fin troppo umano, osa sfidare un sistema ossessionato dalla perfezione genetica. Un “non valido”, Vincent (Hawke), assume l’identità di un membro dell'èlite per raggiungere il suo scopo: viaggiare nello spazio con l’ente aerospaziale Gattaca.

L'Arte Della Truffa (film 2019) - data di scadenza 26 gennaio

Ivan è un giovane ladro di talento specializzato in opere d'arte. Gli affari vanno a gonfie vele e Ivan è pronto a mettere a segno l'ultimo colpo prima di ritirarsi, quando nella sua vita compare Elyse, un'aspirante attrice piena di debiti dal passato burrascoso. Tra i due giovani scoppia subito la passione e decidono di mettere a segno assieme la più grande truffa della storia.

Come Lo Sai (film 2019) - data di scadenza 19 gennaio

La vita di Lisa viene improvvisamente sconvolta quando scopre di essere stata tagliata fuori dalla nazionale femminile di softball. Tutto cio' per cui aveva lavorato duramente dall'età di otto anni è finito e, per la prima volta nella sua vita, non sa cosa fare. Decide di consolarsi tra le braccia di un uomo. Ma chi? Con Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd.

