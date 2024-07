Sei film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Un'altra settimana densa di appuntamenti, per chi cerca ultime novità o titoli in scadenza da guardare su Prime Video. Tra i nuovi contenuti del catalogo vi segnaliamo il film My Spy La Città Eterna, il ritorno della serie colombiana Betty La Fea ma soprattutto il debutto dell'attesissima serie romana-hollywoodiana Those About to Die.

E poi naturalmente i titoli in scadenza, tra cui abbiamo selezionato cinque film: Young Guns, Kill List, Il giro del mondo in 80 giorni, Il Grande Colpo e Una gita pericolosa: a voi la scelta e buona settimana!

My Spy La Città Eterna (film Original - genere azione) - data di uscita 18 luglio

A grande richiesta, il dinamico duo di My Spy, il veterano agente della CIA JJ (Dave Bautista) e la figliastra quattordicenne nonché protetta Sophie (Chloe Coleman), si riunisce per salvare il mondo quando una gita del coro della scuola in Italia viene improvvisamente disturbata da un diabolico complotto nucleare che ha come obiettivo il Vaticano.

Those About To Die (serie tv Exclusive - genere storico/drammatico) - data di uscita 19 luglio

Panem et Circenses, Roma 79 a.C.: il centro dell’Impero Romano è la città più ricca del mondo, e un grande flusso di schiavi giunge dal crescente impero come manodopera. La popolazione romana, annoiata, irrequieta e sempre più violenta, è tenuta sotto controllo da due elementi: cibo gratuito e intrattenimento spettacolare con gare di bighe e lotte di gladiatori.

Those About To Die esplora il mondo di questi giochi, caratterizzato da sete di sangue, avidità di denaro, lotte di potere e corruzione. Le gare al Circo Massimo sono controllate da quattro corporazioni di proprietà dei Patrizi: le fazioni blu, rossa, bianca e verde, e, a Roma, avere una quota di queste quattro fazioni è considerata la cosa più preziosa. Il gusto della plebe per l'intrattenimento si fa sempre più cinico e assetato di sangue, e diventa necessario un nuovo stadio progettato appositamente per i combattimenti dei gladiatori: il Colosseo. Le dimensioni dello stadio, come anche l’imponenza dei combattimenti tra gladiatori e animali, è enorme, così come lo è la criminalità legata al fiorente giro di scommesse. Sottoterra, sotto le gradinate, migliaia di persone lavorano e vivono e, tra loro, ce ne sono migliaia che morirebbero per i giochi.

Betty la Fea - La storia continua (serie tv Original Colombia - genere commedia) - data di uscita 19 luglio

Cosa viene dopo "per sempre felici e contenti"? A due anni dalla sua partenza da Ecomoda, Betty è ancora sposata con Armando ma sull'orlo del divorzio, cerca disperatamente di connettersi con la figlia adolescente e si chiede se è contenta del percorso scelto. Roberto, padre di Armando e fondatore di Ecomoda, è mancato e il suo ultimo desiderio è che Betty ritorni in azienda. Betty dovrà ricostruire il rapporto con la figlia, assumere il controllo di Ecomoda come presidente e decidere se riconciliarsi con Armando, determinato a riconquistare il suo affetto. Betty si riunirà con i pettegoli dispettosi del "Cuartel de las Feas", il vanitoso e arrogante Hugo Lombardi e la seducente cercatrice d'oro Patricia "La Peliteñida", ognuno dei quali ha attraversato i propri cambiamenti e lotte in questi 20 anni.

Young Guns: Giovani pistole (film 1989) - data di scadenza 18 luglio

1878, New Mexico. John Tunstall recluta giovani pistoleri dalla strada per farli lavorare nel suo ranch, ma insegna anche loro a leggere e li istruisce.

Link Prime Video

Kill List (film 2011) - data di scadenza 21 luglio

Dopo un lavoro non andato a buon fine, un sicario accetta un nuovo incarico, con la promessa di un grande guadagno. Ma ciò che inizia come un compito facile si rivela ben presto un viaggio nel cuore dell'oscurità.

Link Prime Video

Around the World in 80 Days (film 2005) - data di scadenza 19 luglio

Per vincere una scommessa, un eccentrico inventore britannico al fianco del suo cameriere cinese e di un aspirante artista francese, intraprende un viaggio pieno di avventure e pericoli intorno al mondo in 80 giorni esatti

Link Prime Video

Il Grande Colpo (film 1998) - data di scadenza 20 luglio

Sicario di grande perizia e coraggio, Mel Smiley (Wahlberg) è, fuori dal lavoro, debole, remissivo, sfruttato da amici malfidati, dalla fidanzata ebrea e dai suoi genitori, da un'amante di colore infedele. Si lascia convincere a rapire la figlia di un industriale orientale, ma l'impresa si rivela un disastro. Nonostante tutto, se la caverà. 1° film a Hollywood del talentoso regista Kirk Wong

Link Prime Video

Una Gita Pericolosa (film 2002) - data di scadenza 20 luglio

Quando Vic (Kevin Bacon) guida quattro ragazzi in un'impegnativa gita nelle Sierras, è deciso ad insegnare ai suoi allievi il coraggio, il cameratismo e l'arte della sopravvivenza. Ma la sua spietata ed esigente routine spinge i ragazzi al limite della sopportazione fisica ed emotiva, e i quattro scoprono di essere altrettanto impreparati ai rigori della vita nella natura.

Link Prime Video