Tre film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Avete già finito di vedere The Burial ed Everybody Loves Diamonds e cercate consigli per decidere cosa vedere in streaming su Prime Video questa settimana? Siamo qui per voi.

Tra le ultime novità, vi segnaliamo l'uscita della commedia italiana Addio al nubilato 2, e tra le serie tv di Bosch: Legacy 2 e soprattutto di Upload 3. Tra i titoli in scadenza, invece, abbiamo scelto Billionaire Boys Club e The Last Witch Hunter.

Addio al nubilato 2: L'Isola che non c'è (film Exclusive) - data di uscita 17 ottobre

Tornano per una nuova avventura le protagoniste di Addio al nubilato, Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa. Quando Eleonora (Liskova) viene scaricata all'altare, la sua luna di miele si trasforma in un viaggio della speranza. Dovrà viaggiare da Nord a Sud per esaudire l'ultima richiesta di suo padre: seppellire in un terreno al confine con la Slovenia una curiosa reliquia. Al suo fianco ci saranno le sue inseparabili amiche. Diretto da Francesco Apolloni, prodotto in collaborazione con Prime Video da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures e dalla casa di produzione slovena Staragara Productions.

Upload stagione 3 (serie tv Original) - data di uscita 20 ottobre

Upload è una serie comedy fantascientifica dall'autore premiato agli Emmy Greg Daniels (The Office, Parks and Recreations, King of the Hill) ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato in cui telefoni con ologrammi, stampanti 3D di cibo e supermercati automatizzati sono la norma. E dimenticatevi di morire: sarete "caricati" in una realtà virtuale dell'aldilà e potrete godere di tutti i comfort di un resort di prima classe. A patto di poterselo permettere.

Nella terza stagione di Upload, riprendiamo la storia di Nora e Nathan, appena “scaricato”, mentre affrontano la loro relazione e corrono per fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite. Riusciranno a chiudere Freeyond e ad avere finalmente una vera vita insieme? O è solo questione di tempo prima che la testa di Nathan esploda? Nel frattempo, a Lakeview, è stata attivata una copia di backup di Nathan e Ingrid non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda occasione d'amore. Nel mondo reale, Aleesha scala i ranghi di Horizen gestendo l'istruzione dell'IA e si imbatte in una nuova relazione sentimentale. E Luke, tutto solo a Lakeview, è costretto a trovare i fondi per pagare il suo soggiorno in paradiso, trovandosi così a lavorare nella Zona Grigia.

Bosch: Legacy 2 (serie tv 2023) - data di uscita 20 ottobre

L'ex detective della omicidi Harry Bosch affronta una nuova sfida come investigatore privato. La brillante padronanza del sistema legale da parte della brillante avvocata difensore Honey "Money" Chandler inchioda i potenti alle responsabilità. Maddie Bosch traccia il suo percorso come eredità nelle forze dell'ordine.

Billionaire Boys Club (film 2019) - data di scadenza 24 ottobre

La vera storia del genio della finanza Joe Hunt. La ricchezza per un gruppo di giovani benestanti porta il nome di Billionaire Boys Club. Fondato da Joe Hunt e basato sullo schema Ponzi, un modello economico nato per truffare il prossimo. Cosa succede però quando l’investimento fallisce, le persone finiscono sul lastrico e la tensione diventa ingestibile?

The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe (film 2015) - data di scadenza 30 ottobre

Kaulder è un cacciatore di streghe che combatte contro le forze del Male da secoli. Poco prima di essere uccisa, infatti, la Regina delle streghe gli ha passato la sua immortalità, in segno di maledizione. E quando la Regina risorge in cerca di vendetta, comincia una battaglia serrata che rischia di distruggere l'intera umanità.

